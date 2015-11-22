A Defesa Civil do Espírito Santo estima que em três dias a água do Rio Doce, em Colatina, poderá ter sua captação e o tratamento retomados. O coordenador Estadual do órgão, Coronel Fabiano Bono, afirma que isso dependerá de fatores externos.
"Não há como afirmar. Mas é uma perspectiva. Temos uma previsão de que se chover na região de Mariana, ela pode vir lavando essa lama. Pode ser que traga uma porção de lama maior que eleve a turbidez da água. O que achamos é que, dentro da normalidade, sem fatores externos, em três dias podemos chegar a níveis ideais", disse o Coronel.
Captação de água em Colatina será retomada nos próximos dias
A cidade faz toda a captação de água pelo Rio Doce. Desde que a lama de rejeitos de minérios vinda da barragem da Samarco que se rompeu em Mariana, Minas Gerais, chegou à porção do rio que corta o município, o abastecimento foi interrompido.
Bono afirmou que o monitoramento da qualidade da água que chega ao Doce está sendo realizado diariamente.
"Nossa prioridade é monitorar diariamente a qualidade da água que está chegando ao Rio Doce. Para voltar a captar e tratá-la, ela precisa estar dentro dos parâmetros ideais, de qualidade de turbidez. Assim que a água chegar a índices satisfatórios, voltamos a captar a água do Doce", afirmou.
Enquanto isso, em Baixo Guandu a captação de água continua sendo feita no Rio Guandu, abastecendo 80% da população do município. Nos distritos onde não há estação de tratamento, o abastecimento da população é feito por cinco carros-pipa.
Em Colatina, 160 carros-pipa, com volume de 2 milhões de litros de água, estão realizando o abastecimento, além de 54 reservatórios espalhados pela cidade.
Dos seis poços artesianos previstos para captação de água subterrânea, apenas um atingiu nível satisfatório, até o momento, segundo Bono. Ele está fornecendo 20 mil litros de água por hora. O que corresponde a mais de 400 mil litros de água por dia.
A Samarco está distribuindo diariamente 300 mil litros de água mineral, em 32 pontos alternados da cidade de Colatina, sendo 16 em cada dia. Uma campanha de doação de água mineral realizada pela Defesa Civil já conseguiu arrecadar 100 mil litros de água para o município.