A Defesa Civil do Espírito Santo estima que em três dias a água do Rio Doce, em Colatina, poderá ter sua captação e o tratamento retomados. O coordenador Estadual do órgão, Coronel Fabiano Bono, afirma que isso dependerá de fatores externos.

"Não há como afirmar. Mas é uma perspectiva. Temos uma previsão de que se chover na região de Mariana, ela pode vir lavando essa lama. Pode ser que traga uma porção de lama maior que eleve a turbidez da água. O que achamos é que, dentro da normalidade, sem fatores externos, em três dias podemos chegar a níveis ideais", disse o Coronel.

Your browser does not support the audio element. Captação de água em Colatina será retomada nos próximos dias

A cidade faz toda a captação de água pelo Rio Doce. Desde que a lama de rejeitos de minérios vinda da barragem da Samarco que se rompeu em Mariana, Minas Gerais, chegou à porção do rio que corta o município, o abastecimento foi interrompido.

Bono afirmou que o monitoramento da qualidade da água que chega ao Doce está sendo realizado diariamente.

"Nossa prioridade é monitorar diariamente a qualidade da água que está chegando ao Rio Doce. Para voltar a captar e tratá-la, ela precisa estar dentro dos parâmetros ideais, de qualidade de turbidez. Assim que a água chegar a índices satisfatórios, voltamos a captar a água do Doce", afirmou.

Enquanto isso, em Baixo Guandu a captação de água continua sendo feita no Rio Guandu, abastecendo 80% da população do município. Nos distritos onde não há estação de tratamento, o abastecimento da população é feito por cinco carros-pipa.

Em Colatina, 160 carros-pipa, com volume de 2 milhões de litros de água, estão realizando o abastecimento, além de 54 reservatórios espalhados pela cidade.

Dos seis poços artesianos previstos para captação de água subterrânea, apenas um atingiu nível satisfatório, até o momento, segundo Bono. Ele está fornecendo 20 mil litros de água por hora. O que corresponde a mais de 400 mil litros de água por dia.