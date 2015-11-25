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Captação de água é retomada em Colatina

Abastecimento da população havia sido suspenso devido a elevada turbidez da água que impossibilitava um tratamento adequado

Publicado em 25 de Novembro de 2015 às 17:08

Publicado em 

25 nov 2015 às 17:08
A captação de água do Rio Doce foi retomada nesta quarta-feira (25) em Colatina, noroeste do Espírito Santo. O abastecimento da população havia sido suspenso devido a elevada turbidez da água que impossibilitava um tratamento adequado. Após quase 24 horas de interrupção o fornecimento foi normalizado pelo Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) com base em resultados de analises de água feitos pela Companhia de Saneamento no Espírito Santo (Cesan) e pelo laboratório Tommasi.
De acordo com o prefeito, Leonardo Deptuski, as chuvas dos últimos dias contribuíram para que a água ficasse ainda mais turva e com a presença de muitos sedimentos. Os resultados de todas as analises de água tratada estão dentro dos parâmetros do Ministério da Saúde para distribuição e por orientação do engenheiro químico do Sanear, também foi ampliado o controle e o acompanhamento no processo de tratamento de água.
Captação de água é retomada em Colatina
Segundo a prefeitura, um engenheiro químico, uma equipe técnica além da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e um laboratório móvel auxiliam nas analises da água tratada. Nesta terça-feira (24) o promotor de Justiça do Meio Ambiente de Colatina (ES), Marcelo Ferraz Volpato, teve deferido pedido de busca e apreensão ajuizado contra o Sanear com o intuito de obter os laudos relativos aos exames sobre a qualidade da água em Colatina.
O pedido foi feito porque o Sanear não passou os laudos ao Ministério Público como combinado, de acordo com o órgão. A prefeitura alega que todos os dados foram publicados nas redes sociais e foram encaminhados ao Ministério Público e Judiciário.

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