A captação de água no Rio Doce, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, voltou a ser interrompida, por volta das 22h desta segunda-feira (23). Uma última análise realizada por engenheiros do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) encontrou uma maior turbidez da água após a chuva na região.

Por nota, a prefeitura informou que "a onda de lama ainda está descendo de forma muito densa, aumentando a turbidez da água, dificultando o processo de limpeza". A administração reforçou ainda que "testes continuam sendo feitos continuadamente para testar a qualidade da água e que "novos testes serão feitos diariamente e assim que os resultados forem satisfatórios a captação será retomada, bem como o abastecimento".

Your browser does not support the audio element. Captação de água é interrompida novamente em Colatina

Portanto, engenheiros e técnicos do Sanear devem analisar novamente o material coletado do Rio Doce. A prefeitura ainda aguarda análises de laboratórios particulares.

O município capta toda a água do abastecimento da população do Rio Doce. Desde que a lama de rejeitos de minério provenientes do rompimento da barragem da Samarco no último dia 18, o serviço de coleta, tratamento e distribuição de água foi interrompido.