Capixabas voltam a encarar longas filas para pagar contas de luz

Consumidores voltaram a fazer longas filas para conseguir pagar contas de luz na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Eduardo Dias

A redução no número de locais onde os capixabas podem pagar a conta de luz continua gerando muitas filas e reclamações dos consumidores. Um problema que tem se espalhado por várias cidades. Em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (11), a reportagem da CBN Vitória flagrou duas longas filas em portas de lojas que ainda recebem o pagamento das contas, na avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande.

Your browser does not support the audio element. Filas grandes para pagar conta de Luz

A diminuição dos postos de pagamento diminuiu por causa do fim do contrato entre a EDP Escelsa e o banco Banestes, desde o dia 03 de março. Sendo assim, nem mesmo as casas lotéricas estão recebendo os pagamentos. Uma situação que ainda não tem prazo para acabar.

O motorista Josimar de Carvalho ficou mais de três horas na fila, em Cariacica, e fez muitas reclamações.

"Olha quantas pessoas de idade tem aqui e não tem fila preferencial. É uma falta de respeito com o cidadão. Qual direito o cidadão tem? Nenhum. O trabalho, coitado, sempre paga o pato", reclamou o motorista.

A quantidade de pessoas aglomeradas nas calçadas também está gerando reclamações dos lojistas. Na avaliação da gerente Fernanda Nunes, que trabalha em uma loja de roupas, o movimento de clientes caiu nos últimos dias.

"Está atrapalhando demais o comércio, porque inibe as pessoas de entrarem na loja. Está muito complicado, é uma falta de respeito com o trabalhador e com o consumidor. Diminuiu o movimento e está difícil até andar na calçada com a fila desse tamanho", opinou a gerente da loja.

Enquanto a situação não é totalmente resolvida, a EDP orienta os consumidores a pesquisarem os locais para o pagamento da conta no site da empresa.