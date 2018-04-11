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Capixabas voltam a encarar longas filas para pagar contas de luz

Problema voltou a acontecer na avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 14:08

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

11 abr 2018 às 14:08
Consumidores voltaram a fazer longas filas para conseguir pagar contas de luz na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Eduardo Dias
A redução no número de locais onde os capixabas podem pagar a conta de luz continua gerando muitas filas e reclamações dos consumidores. Um problema que tem se espalhado por várias cidades. Em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (11), a reportagem da CBN Vitória flagrou duas longas filas em portas de lojas que ainda recebem o pagamento das contas, na avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande.
Filas grandes para pagar conta de Luz
A diminuição dos postos de pagamento diminuiu por causa do fim do contrato entre a EDP Escelsa e o banco Banestes, desde o dia 03 de março. Sendo assim, nem mesmo as casas lotéricas estão recebendo os pagamentos. Uma situação que ainda não tem prazo para acabar.
O motorista Josimar de Carvalho ficou mais de três horas na fila, em Cariacica, e fez muitas reclamações.
"Olha quantas pessoas de idade tem aqui e não tem fila preferencial. É uma falta de respeito com o cidadão. Qual direito o cidadão tem? Nenhum. O trabalho, coitado, sempre paga o pato", reclamou o motorista. 
A quantidade de pessoas aglomeradas nas calçadas também está gerando reclamações dos lojistas. Na avaliação da gerente Fernanda Nunes, que trabalha em uma loja de roupas, o movimento de clientes caiu nos últimos dias.
"Está atrapalhando demais o comércio, porque inibe as pessoas de entrarem na loja. Está muito complicado, é uma falta de respeito com o trabalhador e com o consumidor. Diminuiu o movimento e está difícil até andar na calçada com a fila desse tamanho", opinou a gerente da loja.
Enquanto a situação não é totalmente resolvida, a EDP orienta os consumidores a pesquisarem os locais para o pagamento da conta no site da empresa.
As comissões de Petróleo, Gás e Energia e de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, estão propondo uma reunião entre representantes do Banestes, EDP, Procon e Casa Civil do Governo do Estado. O objetivo da reunião é encontrar um entendimento para que a população tenha mais opções de locais para o pagamento da conta de energia.

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