Capixabas viajam mais de 100 km do interior à capital para protestar em Vitória

Entre os manifestantes que participaram do 'Ato Nacional em Defesa da Petrobras e da Democracia no Brasil', nesta sexta-feira (13), houve aqueles que percorreram mais 100 km de estrada para chegar à capital e fazer parte do protesto. Caravanas e grupos partiram de diversas regiões do Estado, como Ibiraçu, no Norte, Marechal Floriano, na Região Serrana, e Iconha e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A maior parte dos participantes era ligada a sindicatos, movimentos de trabalhadores rurais, movimentos sociais ou estudantis.O trabalhador da construção civil Antônio Carlos da Paixão foi uma das pessoas precisou pegar estrada. Antônio Carlos saiu de Aracruz para participar da passeata. “O nosso entendimento é que nós estamos aqui para mudar o que a presidente mudou. Nos direitos dos trabalhadores. Mas a permanência do governo é o nosso foco. Nós não somos a favor nem do impeachment da Dilma nem que privatizem a Petrobras”, disse à Rádio CBN Vitória.
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O bancário aposentado Lúcio Faller também participou do ato, na companhia da esposa. Lúcio afirma que não está ligado a qualquer sindicato ou movimento social organizado.
“Eu acho que foi tão difícil conquistar a democracia no Brasil. Muita gente morreu, foi presa, e torturada. Não podemos brincar com a democracia. A eleição aconteceu não tem nem seis meses e as forças conservadoras que perderam agora querem virar a mesa. A gente veio para a rua para pedir que respeitem as urnas e esperem 2018, para disputem de novo”, declarou.
Militantes e lideranças do PT e do PC do B também estiveram presentes. Os petistas negam que estavam na organização do ato, mas declararam apoio.
Entre os participantes, estavam os deputados federais Helder Salomão e Givaldo Vieira, o deputado estadual José Carlos Nunes, o presidente estadual do partido, Genivaldo Lievore, o vereador de Vitória, Marcelão, e lideranças como Iriny Lopes, Ana Rita Esgário, Cláudio Vereza, Alexandre Passos e Perly Cipriano. O presidente do PC do B, Ronaldo Barboza, também participou da manifestação.