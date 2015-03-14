Capixabas viajam mais de 100 km do interior à capital para protestar em Vitória

Entre os manifestantes que participaram do 'Ato Nacional em Defesa da Petrobras e da Democracia no Brasil', nesta sexta-feira (13), houve aqueles que percorreram mais 100 km de estrada para chegar à capital e fazer parte do protesto. Caravanas e grupos partiram de diversas regiões do Estado, como Ibiraçu, no Norte, Marechal Floriano, na Região Serrana, e Iconha e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A maior parte dos participantes era ligada a sindicatos, movimentos de trabalhadores rurais, movimentos sociais ou estudantis.O trabalhador da construção civil Antônio Carlos da Paixão foi uma das pessoas precisou pegar estrada. Antônio Carlos saiu de Aracruz para participar da passeata. “O nosso entendimento é que nós estamos aqui para mudar o que a presidente mudou. Nos direitos dos trabalhadores. Mas a permanência do governo é o nosso foco. Nós não somos a favor nem do impeachment da Dilma nem que privatizem a Petrobras”, disse à Rádio CBN Vitória.