Um grupo de cinco amigas capixabas vai usar as férias desse ano para realizar um trabalho social na África. Elas são integrantes de um projeto que vai ajudar 350 crianças carentes de um orfanato no Quênia. São de recém-nascidos a adolescentes, que passam por uma realidade de pobreza e violência. A viagem acontece no mês de junho e deve durar oito dias. Até lá, o grupo está arrecadando dinheiro, material escolar, roupas e brinquedos educativos para doação.

Your browser does not support the audio element. Capixabas vão usar férias para levar doações e ajudar crianças carentes no Quênia

As integrantes da ação já faziam outras ações solidárias, principalmente no Natal, com a arrecadação de cestas básicas. Em alguns anos elas conseguiam arrecadar e distribuir 80 cestas. Segundo o grupo, a ideia era realizar o turismo voluntário no Brasil, mas devido ao tempo para a organização não foi possível. Veja imagens das ações abaixo:

A comerciante Lorena Brettas, de 31 anos, embarcará nessa missão ao Quênia, mas já viajou para países como Índia, Nepal e Butão e conheceu de perto diversas realidades, mas o trabalho solidário fora do Brasil acontece pela primeira vez. “Estamos fazendo parte de um conceito chamado turismo voluntário. São pessoas que aproveitam suas férias para ir para outro país, conhecer outra cultura, e poder ajudar o próximo. Se todo mundo pudesse fazer isso o mundo seria diferente porque é muito pouco que precisa”, ressalta.

As amigas já ajudam crianças carentes no Natal Crédito: Divulgação

Outra integrante, a produtora de eventos esportivos, Paula Pretti, de 30 anos, está desde o início do projeto com as amigas, há cerca de cinco anos, entretanto, diferente de algumas, começou há pouco tempo a ajudar através desse trabalho. Segundo Paula, a viagem para o Quênia deve transformar a forma de observar o mundo. “Lidar com criança é muito gostoso, mas ao mesmo tempo vai ser duro, porque é uma realidade diferente da nossa. Vai ser uma experiência para a vida”, declara.

Segundo as organizadoras da ação, o exemplo pode ser seguido de forma simples. No caso delas, uma ONG internacional, chamada Volunteers Vocation, as orientou com o local onde poderiam ajudar. A escolha por cuidar de crianças carentes foi do grupo.