Capixabas vão usar dinheiro das contas inativas do FGTS para pagar dívidas e fazer reformas

Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FTGS) começaram nesta sexta-feira (10), e a utilização desses valores pelos capixabas terá destino diferente. Enquanto alguns cotistas vão direcionar o dinheiro para poupança, outros vão usar para pagar dívidas e até investir em pequenas reformas.

Ao todo, cerca de 616 mil trabalhadores capixabas terão acesso a R$ 601 milhões que estavam inacessíveis. O cronograma de saques se estende até o dia 31 de julho e varia de acordo com a data de nascimento do trabalhador. No primeiro dia em que os cotistas puderam fazer os saques, filas se formaram nas agências da Grande Vitória.

O porteiro José Belarmino, 58 anos, vai usar os valores para quitar as contas em atraso. “Puxei o extrato agora, e esperava menos dinheiro, foi uma surpresa boa. Vou usar para pagar as dívidas, o pobre sempre tem contas em atraso. Foi uma ajuda danada”, comentou.

Luciana Rocha, 45, foi à agencia da Caixa sacar o dinheiro acompanhada do esposo, Antônio Roberto, 53. O destino do dinheiro será definido em conjunto pela família. “Temos que negociar, pois tudo o que acontece em nossa família é amigável. Vamos usar para pagar parte das dívidas e o restante guardar para um momento de necessidade”, disse Roberto.

Douglas Gomes, 24, saiu do último emprego para entrar no estágio há dois anos. O valor que ele tem disponível, R$ 645,00, será usado na pintura do quarto, caso ainda sobre alguma coisa, ele vai usar para comprar um presente para namorada.

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