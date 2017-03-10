Capixabas vão usar dinheiro das contas inativas do FGTS para pagar dívidas e fazer reformas

Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FTGS) começaram nesta sexta-feira (10), e a utilização desses valores pelos capixabas terá destino diferente. Enquanto alguns cotistas vão direcionar o dinheiro para poupança, outros vão usar para pagar dívidas e até investir em pequenas reformas.
Ao todo, cerca de 616 mil trabalhadores capixabas terão acesso a R$ 601 milhões que estavam inacessíveis. O cronograma de saques se estende até o dia 31 de julho e varia de acordo com a data de nascimento do trabalhador. No primeiro dia em que os cotistas puderam fazer os saques, filas se formaram nas agências da Grande Vitória.
O porteiro José Belarmino, 58 anos, vai usar os valores para quitar as contas em atraso. “Puxei o extrato agora, e esperava menos dinheiro, foi uma surpresa boa. Vou usar para pagar as dívidas, o pobre sempre tem contas em atraso. Foi uma ajuda danada”, comentou.
Luciana Rocha, 45, foi à agencia da Caixa sacar o dinheiro acompanhada do esposo, Antônio Roberto, 53. O destino do dinheiro será definido em conjunto pela família. “Temos que negociar, pois tudo o que acontece em nossa família é amigável. Vamos usar para pagar parte das dívidas e o restante guardar para um momento de necessidade”, disse Roberto.
Douglas Gomes, 24, saiu do último emprego para entrar no estágio há dois anos. O valor que ele tem disponível, R$ 645,00, será usado na pintura do quarto, caso ainda sobre alguma coisa, ele vai usar para comprar um presente para namorada.
Depósitos
Até dia 10 de abril, os saques serão disponibilizados apenas para os 98 mil trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Destes, 39 mil que possuem conta-corrente ou poupança na Caixa terão o dinheiro depositado automaticamente em suas contas.