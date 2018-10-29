Capixabas vão às ruas comemorar vitória de Jair Bolsonaro

Eleitores de Bolsonaro comemoram vitória do candidato a presidente na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Fábio Linhares/TV Gazeta

Com muitos fogos, shows musicais e carreatas, os eleitores do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) fizeram muitas comemorações em Vitória, na noite deste domingo (28). Um dos principais pontos de concentração foi a Praça do Papa, onde dois trio elétricos e um palco com apresentação de bandas animaram o público.

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A região do Triângulo, na Praia do Canto, também foi tomada por uma multidão vestida de amarelo, em sua maioria, e bandeiras do Brasil. Muitos jovens se reuniram no local para comemorar a vitória de Bolsonaro.

Por conta do favoritismo gerado pela votação do primeiro turno e também por conta das pesquisas eleitorais das últimas semanas, muitos eleitores de Bolsonaro já confiavam na vitória e começaram a ocupar a Praça do Papa ainda no final da tarde deste domingo (28), antes mesmo do resultado da apuração ser divulgado.

O policial militar Vitor Reis reuniu a família para comemorar na Praça do Papa. Na avaliação dele, a maior missão do novo presidente é melhorar a segurança do país.

"A segurança pública está precisando muito de mudança. Com Bolsonaro, vai ter uma mudança drástica para melhorar o país", opinou o eleitor.

A médica Rafaela Monteiro Reis espera que Bolsonaro faça investimentos em setores essenciais. "Eu acho que a vitória do Bolsonaro é uma esperança de mudança com relação a tudo o que está acontecendo nos últimos anos: muita corrupção, falta de investimento em saúde, na educação e na segurança pública", reclamou a médica.

O eleitor Cláudio Cardoso comemorou a vitória do presidente eleito pelo PSL carregando um caixão que simbolizada o enterro do Partido dos Trabalhadores, partido rival no segundo turno das eleições.

"Espero que ele cumpra o que prometeu e acreditamos que ele cumpra. Ele no mostrou que é um cara honesto, que não é envolvido em corrupção. O que nós queremos é um país melhor", disse o segurança Cláudio Cardoso.