Capixabas vão a Brasília para pedir impeachment da presidente Dilma

Um grupo de capixabas viaja 1.250 quilômetros de ônibus, até Brasília, para participar das manifestações que vão acontecer nesta quarta-feira (27) pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). No Estado, a viagem foi organizada pelo movimento “Fora Dilma – Vitória”. O ônibus de viagem saiu da Praça dos Namorados às 16h30 desta terça-feira (26). A expectativa é que os manifestantes cheguem na capital do país às 11h30 desta quarta. Caravanas saíram de vários locais do Brasil com destino a Brasília.A médica Jessica Polese vai participar das manifestações. Ela contou que a viagem de 17 horas é cansativa, mas o esforço vale a pena pois os participantes lutam para melhorar o país. A médica destacou que somente o povo tem o poder de mudar a situação atual do Brasil, o que na visão dela já está acontecendo.

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“Na hora em que o povo vai à rua e começa a reivindicar, os políticos começam a tentar mostrar o melhor, as máscaras vão caindo e quem está no meio da corrupção são desmascarados. Isso é muito bom e não vamos desistir, muito pelo contrário, o movimento está cada vez mais fortalecido”, afirmou à Rádio CBN Vitória.

A aposentada Ivete Padilha também viajou para Brasília com o objetivo de pedir o impeachment da presidente Dilma. Ela defende a união para mudar o país. “É pelo Brasil. Acho que nós brasileiros devemos nos unir para mudar alguma coisa no país. Se continuarmos na zona de conforto nada vai mudar e o Brasil vai retroceder tudo que conquistou nos últimos anos”, alertou.

Programação extensa

De acordo com o o comerciante e integrante do Movimento Fora Dilma – Vitória, Darcio Bracarense, vários eventos serão realizados em Brasília até o próximo sábado (30), mas o ponto alto será nesta quarta, onde vai haver uma manifestação no Congresso Federal e o pedido popular de impeachment da presidente.