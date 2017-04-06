Idosos fazem parte do grupo de risco da doença e, por isso, sabem da diferença que a prevenção pode fazer em suas vidas Crédito: Edson Chagas A Gazeta

O Espírito Santo vai receber mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a gripe. De acordo com o cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde para o Programa Estadual de Imunizações, a primeira remessa de vacinas para o Espírito Santo será enviada a partir da segunda-feira (10). O quantitativo, de 240 mil doses, representa 23% do total de doses a serem enviadas pelo governo federal. As demais remessas serão enviadas aos poucos, nas semanas seguintes.

A campanha nacional de vacinação será entre os dias 17 de abril e 26 de maio. Portanto, as doses que serão enviadas ao Espírito Santo só estarão disponíveis nos postos de saúde a partir do próximo dia 17.

Your browser does not support the audio element. Capixabas terão 1 milhão de doses de vacinas contra a gripe

O secretário estadual de Saúde, Ricardo de Oliveira, tranquilizou a população dizendo que não é preciso pressa para ir aos postos. Além disso, ele destacou que haverá vacinas para todos. “Não há motivo para pânico. Pode ir todo mundo com tranquilidade e se programar para ir devagar aos postos porque esses locais vão estar preparados para atender a população. O que não pode é ir todo mundo no mesmo dia. Se for, nós vamos ter problemas”, disse.

Prioridade

A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% do grupo prioritário, que é formado por crianças na faixa etária de 6 meses até menores 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores de saúde; pessoas com doenças crônicas, como diabetes tipos I e II em uso de medicamento e hipertensão sistêmica com presença de outras doenças; indígenas; pessoas com 60 anos de idade ou mais; professores; população privada de liberdade; adolescentes e jovens sob medida socioeducativa; funcionários do sistema prisional; gestantes; e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto).