Juliana Loureiro com o filho para dar entrada no passaporte Crédito: Caíque Verli | Rádio CBN

A suspensão da emissão de novos passaportes fez capixabas temerem pelo adiamento de viagens e sonhos. Após a Polícia Federal anunciar que interrompeu a emissão por insuficiência orçamentária, pessoas que precisam do documento estiveram no setor de passaportes e atendimento a estrangeiros, em Vila Velha, para adiantar o processo de retirada do documento, na esperança de que a situação se normalize o mais rápido possível. Nos últimos 30 dias, mais de 5,4 mil capixabas deram entrada em solicitações de passaporte.

Your browser does not support the audio element. Capixabas temem adiar viagens sem emissão de passaportes na PF

A médica Juliana Loureiro foi à Polícia Federal, nesta quarta-feira (28), para dar entrada no passaporte do filho de 8 meses. Toda a família planeja viajar para a Europa em setembro, realizando o sonho da avó de Juliana de conhecer Portugal. Sem previsão de retirada do documento, eles correm risco de adiar a viagem.

"A gente fica triste porque se o bebê não tiver o passaporte, ninguém vai viajar. Minha própria avó já falou: se ele não for, eu não vou. A gente vai deixar de realizar o sonho de uma senhora de 83 anos de vida porque o bebê está sem passaporte", desabafa.

O comerciante Rubson Gonçalves é outra pessoa prejudicada com a interrupção no serviço. Ele tinha uma viagem planejada para a Inglaterra. A intenção era de visitar a irmã que não vê há dez anos. No entanto, tudo indica que Rubson terá de mudar os planos. "Estava indo para a Inglaterra ver uma irmã que tem dez anos que eu não vejo ela. A gente chega aqui e infelizmente é assim", conta.

MEDIDA PROVISÓRIA

Na tarde desta quarta-feira, o Governo Federal anunciou o envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional que abre um crédito suplementar, de R$ 102,4 milhões ao Ministério da Justiça, para regularizar a emissão.