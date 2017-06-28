A suspensão da emissão de novos passaportes fez capixabas temerem pelo adiamento de viagens e sonhos. Após a Polícia Federal anunciar que interrompeu a emissão por insuficiência orçamentária, pessoas que precisam do documento estiveram no setor de passaportes e atendimento a estrangeiros, em Vila Velha, para adiantar o processo de retirada do documento, na esperança de que a situação se normalize o mais rápido possível. Nos últimos 30 dias, mais de 5,4 mil capixabas deram entrada em solicitações de passaporte.
Capixabas temem adiar viagens sem emissão de passaportes na PF
A médica Juliana Loureiro foi à Polícia Federal, nesta quarta-feira (28), para dar entrada no passaporte do filho de 8 meses. Toda a família planeja viajar para a Europa em setembro, realizando o sonho da avó de Juliana de conhecer Portugal. Sem previsão de retirada do documento, eles correm risco de adiar a viagem.
"A gente fica triste porque se o bebê não tiver o passaporte, ninguém vai viajar. Minha própria avó já falou: se ele não for, eu não vou. A gente vai deixar de realizar o sonho de uma senhora de 83 anos de vida porque o bebê está sem passaporte", desabafa.
O comerciante Rubson Gonçalves é outra pessoa prejudicada com a interrupção no serviço. Ele tinha uma viagem planejada para a Inglaterra. A intenção era de visitar a irmã que não vê há dez anos. No entanto, tudo indica que Rubson terá de mudar os planos. "Estava indo para a Inglaterra ver uma irmã que tem dez anos que eu não vejo ela. A gente chega aqui e infelizmente é assim", conta.
MEDIDA PROVISÓRIA
Na tarde desta quarta-feira, o Governo Federal anunciou o envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional que abre um crédito suplementar, de R$ 102,4 milhões ao Ministério da Justiça, para regularizar a emissão.
O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuam funcionando normalmente, mas sem previsão de entrega do documento. Já os usuários atendidos nos postos de emissão até esta terça-feira (27) vão receber seus passaportes. Quem precisa viajar por motivo de saúde ou doença conseguirá obter o passaporte de emergência, com validade de um ano, comprovando a necessidade.