Capixabas resolveram deixar para se vacinar contra gripe na última hora

O baixo número de pessoas que procuraram a vacina até o momento pode ser explicado pelo "jeitinho brasileiro" de deixar tudo para última hora, segundo os gestores de Vigilância Epidemiológica dos municípios capixabas.Quando realizamos um recorte desses números, temos na Grande Vitória 25% de pessoas imunizadas. Em Cariacica, por exemplo, 21,61% do público-alvo estava imunizado até esta quinta-feira (14). Das 67.799 pessoas que devem receber o medicamento, apenas 14.654 já o fizeram.Ana Cristina Duarte, coordenadora da vigilância epidemiológica de Cariacica, ressalta que no município há 28 postos de vacinação. Ela afirma que, por experiência dos últimos anos, é na semana final que há uma lotação e grandes filas em busca da vacina. "Por anos anteriores a gente percebe que as pessoas deixam para a última hora, para o último dia. A gente aproveita para pedir que elas procurem as unidades de saúde para não criar uma sobrecarga do sistema. Isso acaba implicando em um atendimento não tão eficaz, de qualidade, sendo que a campanha começou no dia 4 de maio e vai até o dia 22. Meu pedido é que as pessoas compareçam", afirmou.A coordenadora da vigilância epidemiológica de Cariacica acredita que até o fim da campanha a meta será, sim, alcançada. "O município de Cariacica tem utilizado estratégias para a gente conseguir alcançar esse público-alvo da campanha, como parcerias da Estratégia da Saúde da Família, onde os agentes nos ajudam na questão da divulgação. Também estamos utilizando carros de som, que roda os bairros", explicou.O caso de Cariacica não é isolado. Em Vila Velha, das 85.000 pessoas que devem ser imunizadas, apenas 19.210 receberam a vacina. Isso equivale a 22,6% do número total. Na Capital, Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) registrou 30 mil pessoas vacinadas. A expectativa é que 85.752 pessoas sejam imunizadas. Ou seja, 34,98% da meta foi alcançada. Na Serra, 27,5% da meta da campanha foi atingida. O público-alvo de lá compreende 86.744 munícipes e apenas 20.727 foram vacinados até então.