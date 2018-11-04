Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

"Perguntas longas"

Capixabas reclamam do tamanho dos enunciados no 1° dia de Enem

Mais de 115 mil moradores do Espírito Santo se inscreveram no exame

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 17:35

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

04 nov 2018 às 17:35
04/11/2018 - Peterson Ferreira Loureiro, 21 anos, cursa Design de Games e fez o Enem 2018. O motivo, segundo ele é para "não deixar a cabeça parada". Crédito: Caíque Verli
Capixabas que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesse domingo (04) reclamaram do tamanho dos enunciados das questões. No primeiro dia de avaliação, além da redação, caíram perguntas de Linguagens e Ciências Humanas, abordando temas como racismo, crise hídrica e violência contra a mulher.
A consultora de vendas Jéssica Martins, de 25 anos, que sonha cursar uma faculdade de Administração, se embolou com os textos das perguntas e nem fez a redação. "Perguntas grandes, textos grandes, Quando você terminava de ler o texto e ia para pergunta, você tinha que ler o texto tudo de novo porque era tão grande que embolava muito. Nem fiz a redação", lamentou Jéssica.
Capixabas reclamam do tamanho dos enunciados do primeiro dia de Enem
Peterson Ferreira, de 21 anos, que é estudante do curso de design de games, fez o Enem para testar e também achou os textos grandes demais. "Os textos massantes, massantes ali, chega uma hora que sua vista já cansou de ler, você acaba misturando as palavras. E também fica pensando no tema da redação", comentou o jovem.
A redação do Enem 2018 abordou teve como tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, um assunto que agradou a pedagoga Marlei Brisque, que fez a prova como teste e para atualizar os seus conhecimentos.
"Foi tranquilo de desenvolver porque a gente está acostumado a lidar com a internet. A gente viu isso muito nas eleições", analisou.
Mais de 115 mil moradores do Espírito Santo se inscreveram no Enem 2018. No próximo domingo, os candidatos voltam aos locais de provas para responder questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados