Capixabas reclamam do tamanho dos enunciados no 1° dia de Enem

04/11/2018 - Peterson Ferreira Loureiro, 21 anos, cursa Design de Games e fez o Enem 2018. O motivo, segundo ele é para "não deixar a cabeça parada". Crédito: Caíque Verli

Capixabas que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesse domingo (04) reclamaram do tamanho dos enunciados das questões. No primeiro dia de avaliação, além da redação, caíram perguntas de Linguagens e Ciências Humanas, abordando temas como racismo, crise hídrica e violência contra a mulher.

A consultora de vendas Jéssica Martins, de 25 anos, que sonha cursar uma faculdade de Administração, se embolou com os textos das perguntas e nem fez a redação. "Perguntas grandes, textos grandes, Quando você terminava de ler o texto e ia para pergunta, você tinha que ler o texto tudo de novo porque era tão grande que embolava muito. Nem fiz a redação", lamentou Jéssica.

Your browser does not support the audio element. Capixabas reclamam do tamanho dos enunciados do primeiro dia de Enem

Peterson Ferreira, de 21 anos, que é estudante do curso de design de games, fez o Enem para testar e também achou os textos grandes demais. "Os textos massantes, massantes ali, chega uma hora que sua vista já cansou de ler, você acaba misturando as palavras. E também fica pensando no tema da redação", comentou o jovem.

A redação do Enem 2018 abordou teve como tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, um assunto que agradou a pedagoga Marlei Brisque, que fez a prova como teste e para atualizar os seus conhecimentos.

"Foi tranquilo de desenvolver porque a gente está acostumado a lidar com a internet. A gente viu isso muito nas eleições", analisou.