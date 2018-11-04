Capixabas reclamam do tamanho dos enunciados no 1° dia de Enem

Capixabas que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesse domingo (04) reclamaram do tamanho dos enunciados das questões. No primeiro dia de avaliação, além da redação, caíram perguntas de Linguagens e Ciências Humanas, abordando temas como racismo, crise hídrica e violência contra a mulher.
A consultora de vendas Jéssica Martins, de 25 anos, que sonha cursar uma faculdade de Administração, se embolou com os textos das perguntas e nem fez a redação. "Perguntas grandes, textos grandes, Quando você terminava de ler o texto e ia para pergunta, você tinha que ler o texto tudo de novo porque era tão grande que embolava muito. Nem fiz a redação", lamentou Jéssica.
Capixabas reclamam do tamanho dos enunciados do primeiro dia de Enem
Peterson Ferreira, de 21 anos, que é estudante do curso de design de games, fez o Enem para testar e também achou os textos grandes demais. "Os textos massantes, massantes ali, chega uma hora que sua vista já cansou de ler, você acaba misturando as palavras. E também fica pensando no tema da redação", comentou o jovem.
A redação do Enem 2018 abordou teve como tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, um assunto que agradou a pedagoga Marlei Brisque, que fez a prova como teste e para atualizar os seus conhecimentos.
"Foi tranquilo de desenvolver porque a gente está acostumado a lidar com a internet. A gente viu isso muito nas eleições", analisou.
Mais de 115 mil moradores do Espírito Santo se inscreveram no Enem 2018. No próximo domingo, os candidatos voltam aos locais de provas para responder questões de Matemática e Ciências da Natureza.