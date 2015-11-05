Capixabas que superaram o câncer de próstata alertam para que exames de sangue e do toque sejam regulares

Com o fim do outubro, a cor rosa sai de cena. Em seu lugar, vem o azul junto com o mês de novembro. Se nos últimos 31 dias, se falou muito nos cuidados com a mulher para evitar o câncer de mama, os próximos dias serão dedicadas aos homens e a prevenção do câncer de próstata. Quem passou pelo choque do diagnóstico, garante: é preciso fé e serenidade para enfrentar e superar a doença.
O vigilante Francisco de Assis, 49 anos, contrariou as orientações de que homens com mais de 50 anos devem fazer uma vez ao ano os exames e os que apresentam histórico da doença na família, devem começar a procurar o médico mais cedo, aos 45 anos. Ele descobriu o câncer aos 42 anos.
"Eu sempre me tratei, me cuidei. O fator principal que me ajudou a superar foi descobrir cedo. Minha família tem três casos de câncer e já tinha a tendência. Foi um exame de rotina que eu fiz, que deu alteração no PSA e mensalmente fui retomando aqueles exames, até que veio o meu diagnóstico. Recebi a notícia com pé firme no chão. Estava no início, sabia que tinha como tratar", contou à Rádio CBN Vitória.
Para Assis, o apoio da família foi primordial para que ele encarasse a cirurgia e passasse por essa etapa sem sequelas. "Minha irmã se comprometeu a estar no hospital comigo. É um impacto muito grande, tem que se programar. É exame em cima de exame. O principal é o apoio da família, nessas horas ela faz a diferença", decretou.
Diagnóstico
Pelo menos quatro homens por dia serão diagnosticados com câncer de próstata no Espírito Santo em 2015 e, até o final deste ano, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é que 1.580 novos casos da doença sejam registrados no estado.
O aposentado Oswaldo Martins Dias, 60 anos, descobriu a doença há cinco anos na fase inicial, também por alteração no Antígeno Prostático Específico (PSA). Entre as opções dadas pelo médico, radioterapia e cirurgia, ele optou pela última forma.
Superada a doença, Oswaldo aponta que os homens precisam superar o preconceito sobre o toque retal - uma das formas de diagnosticar a doença -, e se informar mais sobre a doença para evitá-la.
"Tem muita gente que conhece e sabe que existe esse procedimento. Mas tem muitas pessoas que ainda tem a cultura e não entende muito bem. Outras não leva a sério. Diversas outras são reticentes e dizem que não vão fazer. Tenho pessoas na família que dizem isso: 'nunca fiz e nem vou fazer. Não vou me sujeitar a fazer esse tipo de exame'. Infelizmente, existe gente que age assim. Comecei a fazer o exame antes dos 50 anos. Três anos antes", alertou.
Sem sintomas
O início da doença é silenciosa e não apresenta sintoma algum. Em uma fase mais avançada pode apresentar sintomas jé de uma doença avançada, como dor. Em 2013, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, o câncer de próstata foi o segundo que mais matou os capixabas - foram registadas 256 mortes, perdendo apenas para o câncer no pulmão, que fez 300 vítimas. Em todo o país, segundo o Inca, são diagnosticados por ano 69 mil homens com a doença.