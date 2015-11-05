Capixabas que superaram o câncer de próstata alertam para que exames de sangue e do toque sejam regulares

Com o fim do outubro, a cor rosa sai de cena. Em seu lugar, vem o azul junto com o mês de novembro. Se nos últimos 31 dias, se falou muito nos cuidados com a mulher para evitar o câncer de mama, os próximos dias serão dedicadas aos homens e a prevenção do câncer de próstata. Quem passou pelo choque do diagnóstico, garante: é preciso fé e serenidade para enfrentar e superar a doença.

O vigilante Francisco de Assis, 49 anos, contrariou as orientações de que homens com mais de 50 anos devem fazer uma vez ao ano os exames e os que apresentam histórico da doença na família, devem começar a procurar o médico mais cedo, aos 45 anos. Ele descobriu o câncer aos 42 anos.

"Eu sempre me tratei, me cuidei. O fator principal que me ajudou a superar foi descobrir cedo. Minha família tem três casos de câncer e já tinha a tendência. Foi um exame de rotina que eu fiz, que deu alteração no PSA e mensalmente fui retomando aqueles exames, até que veio o meu diagnóstico. Recebi a notícia com pé firme no chão. Estava no início, sabia que tinha como tratar", contou à Rádio CBN Vitória.

Para Assis, o apoio da família foi primordial para que ele encarasse a cirurgia e passasse por essa etapa sem sequelas. "Minha irmã se comprometeu a estar no hospital comigo. É um impacto muito grande, tem que se programar. É exame em cima de exame. O principal é o apoio da família, nessas horas ela faz a diferença", decretou.

Diagnóstico

Pelo menos quatro homens por dia serão diagnosticados com câncer de próstata no Espírito Santo em 2015 e, até o final deste ano, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) é que 1.580 novos casos da doença sejam registrados no estado.

O aposentado Oswaldo Martins Dias, 60 anos, descobriu a doença há cinco anos na fase inicial, também por alteração no Antígeno Prostático Específico (PSA). Entre as opções dadas pelo médico, radioterapia e cirurgia, ele optou pela última forma.

Superada a doença, Oswaldo aponta que os homens precisam superar o preconceito sobre o toque retal - uma das formas de diagnosticar a doença -, e se informar mais sobre a doença para evitá-la.

"Tem muita gente que conhece e sabe que existe esse procedimento. Mas tem muitas pessoas que ainda tem a cultura e não entende muito bem. Outras não leva a sério. Diversas outras são reticentes e dizem que não vão fazer. Tenho pessoas na família que dizem isso: 'nunca fiz e nem vou fazer. Não vou me sujeitar a fazer esse tipo de exame'. Infelizmente, existe gente que age assim. Comecei a fazer o exame antes dos 50 anos. Três anos antes", alertou.

Sem sintomas