Multa de trânsito Crédito: Divulgação

Até o final do ano, os condutores capixabas vão poder pagar multas, licenciamento e IPVA pelo cartão de crédito. Segundo o Detran-ES, o programa já está em fase de conclusão e deve começar a funcionar no mês de dezembro. Nesta mesma época também estará disponível o aplicativo para smartphone SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), onde o condutor vai conseguir desconto de 40% no pagamento de multas.

Your browser does not support the audio element. Capixabas poderão parcelar pagamento de multas no cartão de crédito

Débitos em atrasos também poderão ser parcelados no cartão de crédito. O pagamento poderá ser feito nas Ciretrans ou através do site do Detran, que irá direcionar o contribuinte para a empresa credenciada. O valor pago no cartão de crédito será acrescido de juros, que irá variar de acordo com a quantidade de parcelas.

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira, destacou que essa nova forma de pagamento vai beneficiar os proprietários de veículos que por algum motivo não têm o valor para pagar os impostos de forma integral.

“Essa é uma facilidade, pois, muitas pessoas, às vezes, deixam de estar em dia com suas obrigações porque o valor fica alto e ele não tem condições de pagar. Com o cartão de crédito, ele vai conseguir parcelar esse débito junto ao Detran”, disse.

Descontos

Para quem optar por pagar as multas pelo Documento Único de Arrecadação (DUA), no boleto bancário, a partir do próximo mês, o proprietário de veículo cadastrado no aplicativo para smartphone SNE terá desconto de 40% nos pagamentos efetuados até a data do vencimento. Porém, o diretor de habilitação do Detran destacou que nessa situação não é possível recorrer. “Para ele ter direito a esse desconto, ele tem de abrir mão de fazer um recurso daquela multa. Ele reconhece que efetivamente cometeu a infração”.

O aplicativo já está disponível nas lojas dos sistemas Android e IOS.

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