Até o final do ano, os condutores capixabas vão poder pagar multas, licenciamento e IPVA pelo cartão de crédito. Segundo o Detran-ES, o programa já está em fase de conclusão e deve começar a funcionar no mês de dezembro. Nesta mesma época também estará disponível o aplicativo para smartphone SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), onde o condutor vai conseguir desconto de 40% no pagamento de multas.
Capixabas poderão parcelar pagamento de multas no cartão de crédito
Débitos em atrasos também poderão ser parcelados no cartão de crédito. O pagamento poderá ser feito nas Ciretrans ou através do site do Detran, que irá direcionar o contribuinte para a empresa credenciada. O valor pago no cartão de crédito será acrescido de juros, que irá variar de acordo com a quantidade de parcelas.
O diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira, destacou que essa nova forma de pagamento vai beneficiar os proprietários de veículos que por algum motivo não têm o valor para pagar os impostos de forma integral.
“Essa é uma facilidade, pois, muitas pessoas, às vezes, deixam de estar em dia com suas obrigações porque o valor fica alto e ele não tem condições de pagar. Com o cartão de crédito, ele vai conseguir parcelar esse débito junto ao Detran”, disse.
Descontos
Para quem optar por pagar as multas pelo Documento Único de Arrecadação (DUA), no boleto bancário, a partir do próximo mês, o proprietário de veículo cadastrado no aplicativo para smartphone SNE terá desconto de 40% nos pagamentos efetuados até a data do vencimento. Porém, o diretor de habilitação do Detran destacou que nessa situação não é possível recorrer. “Para ele ter direito a esse desconto, ele tem de abrir mão de fazer um recurso daquela multa. Ele reconhece que efetivamente cometeu a infração”.
O aplicativo já está disponível nas lojas dos sistemas Android e IOS.
Multas
Outra novidade recente no Detran-ES é que agora as autuações pagas em atraso têm acréscimo de juros e multas. As infrações cometidas a partir de 01 de novembro de 2016 que estão em atraso terão correção de juros de acordo com a Taxa Selic.