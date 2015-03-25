Capixabas não possuem coleta especial de lâmpadas fluorescentes que representam risco à saúde humana

Há cerca de um ano, oito lâmpadas fluorescentes estão guardadas na casa da empresária Suely Santos Reis. Ela fez isso para não jogá-las fora junto com o lixo comum. No entanto, Suely descobriu que as lâmpadas fluorescentes precisam passar por uma espécie de descarte especial. Essas lâmpadas estão enquadradas no que é denominado como ‘resíduos com logística reversa obrigatória’, conforme definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada em 2010.

Isso significa que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, são obrigados a recolhê-las depois que são usadas pelo consumidor para dar a destinação adequada, independentemente do serviço público de limpeza urbana. A regra, chamada de logística reversa, prevê a disponibilidade de postos de coleta de resíduos sólidos para toda a população. Risco de contaminaçãoTodo esse cuidado tem uma justificativa. Se a lâmpada quebrar, o mercúrio dentro dela escapa em forma de vapor e contamina o ar, o solo e a água. Mas infelizmente, na prática, o consumidor comum ainda não consegue descartar esse resíduo de forma correta.Primeiro, a empresária Suely tentou entregar as oito lâmpadas em lojas do setor de iluminação e supermercados. Os estabelecimentos não aceitaram. Em um deles, a empresária recebeu a informação de que deveria apresentar uma nota fiscal de compra das lâmpadas na referida loja e o material seria recolhido por este comércio somente sob esta condição.

Your browser does not support the audio element. Especial - Natália Devens - ES permanece sem coleta especial de lâmpadas que representam risco à saúde humana - 7.34s - 23-03-15

Após isso, Suely tentou ajuda no setor de Coleta Seletiva da Prefeitura de Vitória e no Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Em ambos os locais a informação repassada à empresária é que a responsabilidade de recolhimento é do fabricante. Posteriormente, durante tentativa em uma nova loja, a empresária recebeu a informação sobre a possível existência de duas empresas particulares que fazem recolhimento e cobram por este serviço. Indignada, Suely continuou sem saber o que fazer.“Na verdade, a lei existe, mas ela não é cumprida e não existe uma fiscalização. Então eu continuo com as lâmpadas aqui e não tenho onde descartá-las. O fabricante não quer nem saber o que acontece com essas lâmpadas, nem o vendedor, e o consumidor final, se não quiser poluir tem que ir lá, entregar e pagar para alguém recolher isso. Eu acho que a maioria das pessoas joga isso no lixo comum. Porque quem tem a consciência, não tem o meio para fazer a coisa da maneira certa”, disse à Rádio CBN Vitória.Custo para descarteOs representantes do comércio em geral alegam que o custo de recolher e dar o fim adequado ao material é muito alto. Outra reclamação é que até o início deste ano havia clareza quanto a responsabilidade de fabricantes, comerciantes e consumidores, por exemplo. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, Carlo Fornazier, ainda é preciso definir como será esta logística. Fornazier defende que o fabricante seja responsável por uma parte maior desses gastos.“O que é mais complexo nessa reciclagem é justamente o transporte. Quem é que vai levar, fazer o recolhimento, destinar? Existe toda uma cadeia para esse trabalho. Isso é o mais oneroso”, afirma.A especialista em Direito Ambiental e procuradora de Vitória, Flávia Marchezini, explica que todos que se beneficiam de alguma forma do material tem uma parcela de responsabilidade. Para isso, a lei tem um instrumento chamado acordo setorial. A discussão e negociação desse acordo começou em 2011 e foi longa.Definição do acordoFinalmente, no final da primeira quinzena de março deste ano, o acordo setorial de das lâmpadas fluorescentes foi publicado pelo Ministério do Meio Ambiente. Nele, a Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação (Abilumi), a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (Abilux) e a Confederação Nacional do Comércio (CNC) firmaram o compromisso de criar de uma entidade gestora que vai realizar a logística reversa.Essa espécie de empresa sem fins lucrativos irá contratar os agentes que serão responsáveis pela coleta, transporte, reciclagem e destinação final das lâmpadas. O custo do serviço será repartido por toda a cadeia de fornecimento, e deve chegar ao consumidor final quando ele for comprar uma lâmpada nova.Atualmente, o recolhimento e a reciclagem são os destinos de apenas 5%¨das cerca de 250 milhões de lâmpadas comercializadas no país, todos os anos, de acordo com a Abilumi. A meta é elevar a quantidade de lâmpadas recicladas no país para 20% até o ano de 2020. O programa de coleta de lâmpadas será implantado gradativamente no Brasil. No acordo setorial, foi determinado um cronograma de previsão para cada município.

Pontos de coleta somente em 2016

No acordo consta que somente em 2016 o Espírito Santo vai contar com pontos de coleta. Na Serra serão 23 locais, Cariacica terá 12 desses pontos e Vila Velha terá nove. Em Vitória, a solução fica somente para o ano de 2017, com quatro pontos de coleta, complementou procuradora, Flávia Marchezini.

“Hoje, qual é a nossa situação? Nós realmente estamos no limbo. Nós não temos uma solução. Se um consumidor perguntar o que eu oriento a fazer, eu não sei. Nesse momento não existe uma solução. Todos esses produtos que estão sujeitos à logística reversa, deixaram de ser responsabilidade do poder público. Hoje ele é proibido de fazer a coleta. Se isso ocorrer, a administração pública vai onerar a coletividade por uma responsabilidade que é da cadeia produtiva da iniciativa privada”, explicou.

Orientações

A procuradora acrescentou que a cobrança de nota fiscal é irregular, por parte dos comerciantes, para receber as lâmpadas. Flávia Marchezini destacou que essa relação não é de consumo e sim de preservação ambiental. No entanto, o caminho para reciclagem ainda é indefinido.

De acordo com o coordenador da Comissão de Resíduos Sólidos do Iema, Marcos Almeida, o Espírito Santo, assim como outros Estados, não possui empresas que oferecem o serviço de reciclagem de lâmpadas.

“Hoje, no Estado, elas seriam levadas para aterros de resíduo industrial e unidades que fazem o beneficiamento e a descontaminação desses materiais. Não temos uma unidade que seja representativa que receba as lâmpadas para fazer a separação do material que é contaminante, como o mercúrio, ou o vidro, que pode ter riscos para quem estiver manipulando”, contou.