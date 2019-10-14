Capixabas levam cultura do café para Moçambique, na África Crédito: Fábio Partelli

Exemplo de tecnologia na produção de cafés, o Espírito Santo levou os conhecimentos adquiridos aqui durante décadas para o outro lado do Oceano Atlântico. Um grupo de pesquisadores desenvolve no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, na África, um projeto de produção sustentável dos grãos.

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Cerca de 300 hectares de café estão sendo cultivados em Moçambique. A ideia é produzir grãos com valor agregado para gerar renda para cerca de 1,6 mil famílias que vivem na região caracterizada pela pobreza extrema.

A experiencia entre os países começou no final de 2017, quando foi assinado um acordo de cooperação técnica trilateral entre Brasil, Portugal e Moçambique. O projeto só deve terminar em 2020.

A parte brasileira do projeto está sendo coordenada por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Em setembro, Fábio Partelli, coordenador da parte brasileira do projeto e professor especialista em cafeicultura da Ufes, foi até a África para conferir como está o desenvolvimento do plantio.