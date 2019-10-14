Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Agricultura sustentável

Capixabas levam cultura do café para Moçambique, na África

Projeto de produção sustentável dos grãos quer ajudar moradores que vivem em uma área de extrema pobreza

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 19:22

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

14 out 2019 às 19:22
Capixabas levam cultura do café para Moçambique, na África Crédito: Fábio Partelli
Exemplo de tecnologia na produção de cafés, o Espírito Santo levou os conhecimentos adquiridos aqui durante décadas para o outro lado do Oceano Atlântico. Um grupo de pesquisadores desenvolve no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, na África, um projeto de produção sustentável dos grãos.
Capixabas levam cultura do café para Moçambique, na África
Cerca de 300 hectares de café estão sendo cultivados em Moçambique. A ideia é produzir grãos com valor agregado para gerar renda para cerca de 1,6 mil famílias que vivem na região caracterizada pela pobreza extrema.
A experiencia entre os países começou no final de 2017, quando foi assinado um acordo de cooperação técnica trilateral entre Brasil, Portugal e Moçambique. O projeto só deve terminar em 2020.
> Produtores do ES vão vender casca de cacau para geração de bioenergia
A parte brasileira do projeto está sendo coordenada por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Em setembro, Fábio Partelli, coordenador da parte brasileira do projeto e professor especialista em cafeicultura da Ufes, foi até a África para conferir como está o desenvolvimento do plantio.
Segundo Partelli, os moradores estão muito satisfeitos com os avanços na produção de café e com as pesquisas e formação dos estudantes de mestrado e doutorado com foco no café de Moçambique, trabalho coordenado pela Universidade de Lisboa, com a co-participação da Ufes.
> Cevada começa a ser produzida na Região das Montanhas capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados