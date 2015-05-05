Capixabas ganham ferramenta para apontar prioridades no Estado

A população do Espírito Santo vai poder apontar quais as necessidades de sua região e dar sugestões para resolver os problemas por meio da internet. Nesta terça-feira (5), entrou no ar o site PPA em Rede. Pelo endereço eletrônico é possível destacar quais são os desafios de cada região que merecem maior atenção do governo. As informações vão subsidiar a elaboração do Plano Plurianual 2016-2019 e a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2016.O site também possui versões para smartphones e tablets. A página traz os desafios divididos em dez temas, que são: Educação; Saúde; Segurança; Defesa Social e Justiça; Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Social; Meio Ambiente e Agricultura; Infraestrutura e Logística; Desenvolvimento Urbano e Regional; Turismo, Cultura e Esporte; e Gestão Pública.

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Além do site, audiências públicas serão realizadas entre os dias 8 de maio e 3 de junho em sete regiões. A primeira será nesta sexta-feira, dia 8, em São Mateus. A última audiência, no dia 3 de junho, será em Vila Velha, representando a região metropolitana de Vitória.

De acordo com o secretário de Economia e Planejamento, Regis Mattos Teixeira, a inclusão da internet como uma ferramenta de participação da população vai possibilitar que mais pessoas opinem sobre as demandas de cada região.

“Temos sete audiências em todas as regiões, mas às vezes, fica longe e a pessoa não pode estar presente. Pelo site não temos essa limitação, qualquer pessoa, de qualquer lugar, no momento que for possível para ela pode participar e enviar sua sugestão e proposta”, destacou.

O site é simples, didático e qualquer pessoa consegue opinar sobre as demandas de sua cidade e região, de acordo com o secretário. “Com apenas três passos simples qualquer pessoa que entrar no site consegue nos ajudar a identificar os desafios e propor soluções”, contou.