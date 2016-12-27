Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

REVEILLON

Capixabas fazem simpatia para pedir até emprego em 2017

Lojas de artigos religiosos fazem "kits oferenda" para garantir aumento nas vendas

Publicado em 27 de Dezembro de 2016 às 13:35

Publicado em 

27 dez 2016 às 13:35
Lojas de produtos religiosos da Capital já registram um movimento mais elevado nas vendas com a chegada das festas de fim de ano. Entre os itens mais vendidos estão barcos, flores, perfumes e velas. De acordo com comerciantes do setor, os capixabas estão investindo em simpatias e apelando para entidades superiores para garantir emprego em 2017.
Proprietário de uma loja no Centro de Vitória, Antônio Braz Rasseli, ressalta que as vendas cresceram no início deste mês, mas nos últimos dias do ano a procura aumenta consideravelmente. Para agradar a freguesia, o empresário montou “kits oferenda” com espelho, perfume, barco e até bebida para Iemanjá.
Capixabas fazem simpatia para pedir até emprego em 2017
“A simpatia depende da crença da pessoa que compra. Alguns vêm para agradecer por alguma benção que alcançou, outros por motivo de saúde. Mas muita gente vêm para tentar conseguir um emprego no ano seguinte, já que o desemprego está em alta. Tem vários motivos para fazer uma oferenda”, comentou Rasseli.
Alair de Oya, que também tem uma loja no setor, comenta que no fim do ano os clientes sempre buscam os artigos religiosos. Para agradar às diferentes crenças, a comerciante aposta na variedade para não perder oportunidade de fechar negócios. A expectativa é que as vendas tenham elevação de 25% neste período.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica
Data centers, energia renovável e novas cadeias produtivas ilustram um dos principais desafios do país: transformar potencial econômico em resultados com rapidez
A competitividade começa na velocidade das instituições
Vix Reggae Festival confirma Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae.
Festival de reggae em Vitória terá Adão Negro, Alma Djem e mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados