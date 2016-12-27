Lojas de produtos religiosos da Capital já registram um movimento mais elevado nas vendas com a chegada das festas de fim de ano. Entre os itens mais vendidos estão barcos, flores, perfumes e velas. De acordo com comerciantes do setor, os capixabas estão investindo em simpatias e apelando para entidades superiores para garantir emprego em 2017.

Proprietário de uma loja no Centro de Vitória, Antônio Braz Rasseli, ressalta que as vendas cresceram no início deste mês, mas nos últimos dias do ano a procura aumenta consideravelmente. Para agradar a freguesia, o empresário montou “kits oferenda” com espelho, perfume, barco e até bebida para Iemanjá.

Your browser does not support the audio element. Capixabas fazem simpatia para pedir até emprego em 2017

“A simpatia depende da crença da pessoa que compra. Alguns vêm para agradecer por alguma benção que alcançou, outros por motivo de saúde. Mas muita gente vêm para tentar conseguir um emprego no ano seguinte, já que o desemprego está em alta. Tem vários motivos para fazer uma oferenda”, comentou Rasseli.