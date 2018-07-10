Capixabas fazem fila para assistir o espetáculo das baleias jubarte

As águas mais quentes do litoral do Espírito Santo atraem todos os anos milhares de baleias jubarte, que saem do frio da Antártida para cumprir o ciclo de reprodução da espécie por aqui, com as fêmeas dando a luz aos filhotes na costa capixaba. O movimento anual de praticamente 20 mil baleias também aquece o turismo local e gera ansiedade para muitas pessoas que saem em expedições para ver de perto os animais que, quando adultos, podem pesar até 30 toneladas e ter mais de 15 metros.

Baleias-jubarte a 23 milhas da costa de Vitória Crédito: Vitor Barbosa

O mês de julho é marcado pelo início da temporada de passeios turísticos para ver de perto as baleias em alto-mar. O Instituto Amigos da Jubarte, que realiza pesquisas e expedições no Espírito Santo, afirma que mais de 200 pessoas já estão na fila para assistirem de perto o desfile das jubartes pelas águas capixabas.

Your browser does not support the audio element. Capixabas fazem fila de espera para assistir baleias em alto-mar

O primeiro passeio da atual temporada acontece no próximo sábado (14), com saída marcada para as 7h. Uma das grandes novidades em 2018 é um barco que pode levar até 40 turistas em um único passeio. Até o ano passado, a maior embarcação que saía de Vitória levava 15 turistas ao encontro das baleias.

De acordo com o coordenador do Instituto Amigos da Jubarte, Thiago Ferrari, em um único passeio é possível avistar até 70 baleias. Os animais dão um show à parte para os turistas.

“A baleia jubarte tem vários padrões comportamentais, a batida do peitoral, a batida da nadadeira caudal, a fêmea e o filhote se aproximando do barco é uma cena maravilhosa que arrepia todos os turistas. O salto da jubarte talvez seja o momento mais sublime dela. Aquele bicho de quase 40 toneladas, com 15 metros sai da água por completo. É um verdadeiro show, um espetáculo da natureza”, conta Thiago.

O coordenador também destacou que o privilégio de receber as baleias todos os anos também ajuda o desenvolvimento do turismo capixaba.

"A presença da baleia jubarte (no litoral capixaba) é algo para a gente valorizar e muito. É um verdadeiro tesouro natural que nos visita todos os anos. A gente tem que se sentir sortudo por conta disso. A gente tem que aproveitar isso da melhor forma possível. Não só para pesquisar e proteger a baleia, mas também para desenvolver o turismo sustentável, para desenvolver economicamente o Estado", concluiu Thiago Ferrari.