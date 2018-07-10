Capixabas fazem fila para assistir o espetáculo das baleias jubarte

As águas mais quentes do litoral do Espírito Santo atraem todos os anos milhares de baleias jubarte, que saem do frio da Antártida para cumprir o ciclo de reprodução da espécie por aqui, com as fêmeas dando a luz aos filhotes na costa capixaba. O movimento anual de praticamente 20 mil baleias também aquece o turismo local e gera ansiedade para muitas pessoas que saem em expedições para ver de perto os animais que, quando adultos, podem pesar até 30 toneladas e ter mais de 15 metros.
O mês de julho é marcado pelo início da temporada de passeios turísticos para ver de perto as baleias em alto-mar. O Instituto Amigos da Jubarte, que realiza pesquisas e expedições no Espírito Santo, afirma que mais de 200 pessoas já estão na fila para assistirem de perto o desfile das jubartes pelas águas capixabas.
Capixabas fazem fila de espera para assistir baleias em alto-mar
O primeiro passeio da atual temporada acontece no próximo sábado (14), com saída marcada para as 7h. Uma das grandes novidades em 2018 é um barco que pode levar até 40 turistas em um único passeio. Até o ano passado, a maior embarcação que saía de Vitória levava 15 turistas ao encontro das baleias.
De acordo com o coordenador do Instituto Amigos da Jubarte, Thiago Ferrari, em um único passeio é possível avistar até 70 baleias. Os animais dão um show à parte para os turistas.
“A baleia jubarte tem vários padrões comportamentais, a batida do peitoral, a batida da nadadeira caudal, a fêmea e o filhote se aproximando do barco é uma cena maravilhosa que arrepia todos os turistas. O salto da jubarte talvez seja o momento mais sublime dela. Aquele bicho de quase 40 toneladas, com 15 metros sai da água por completo. É um verdadeiro show, um espetáculo da natureza”, conta Thiago.
O coordenador também destacou que o privilégio de receber as baleias todos os anos também ajuda o desenvolvimento do turismo capixaba.
"A presença da baleia jubarte (no litoral capixaba) é algo para a gente valorizar e muito. É um verdadeiro tesouro natural que nos visita todos os anos. A gente tem que se sentir sortudo por conta disso. A gente tem que aproveitar isso da melhor forma possível. Não só para pesquisar e proteger a baleia, mas também para desenvolver o turismo sustentável, para desenvolver economicamente o Estado", concluiu Thiago Ferrari.
Para participar das expedições os interessados precisam fazer uma inscrição prévia no site queroverbaleia.com. Depois disso as agências de turismo parceiras do Instituto Amigos da Jubarte entram em contato com os interessados para agendar as visitas. O custo médio é de R$ 200 reais por pessoa. As expedições acontecem nas manhãs de sábado e domingo, com uma duração de até sete horas. Os animais podem ser encontrados, em média, a partir de 18 quilômetros da costa de Vitória.