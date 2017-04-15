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NA PÁSCOA

Capixabas escolhem bombons e chocolates artesanais para economizar

Antes de fazer as compras de páscoa é preciso estar ciente de seu orçamento e do quanto pode gastar

Publicado em 15 de Abril de 2017 às 14:23

Publicado em 

15 abr 2017 às 14:23
Personagem matéria de pechincha na compra de ovos de Páscoa. Maria das Graças de Oliveira, de 61 anos. Crédito: Patrícia Meireles
Os capixabas estão abrindo mão dos ovos de páscoa para optar por chocolates mais baratos. O presidente do Conselho Regional de Economia Eduardo Araújo alertou que antes de fazer as compras de páscoa é preciso estar ciente de seu orçamento e do quanto pode gastar. “O mais importante é as pessoas terem a consciência da disponibilidade orçamentária, porque essas compras do período vão além do que estava previsto no orçamento”, explica.
Araújo ressalta que barras e bombons podem ser até cinco vezes mais baratos que os ovos, mas para quem faz questão de manter a tradição do ovo e deixou para a última hora pode encontrar preços mais baixos. “ As crianças, de uma maneira geral, fazem questão dos ovos e os pais não tem como sair dessa armadilha. Para quem vai fazer as compras agora, a boa notícia é que os preços em muitos supermercados já estão caindo”, conta.
A aposentada Maria das Graças Oliveira, de 61 anos, constatou que o preço dos ovos está realmente alto, e o fato de não ter crianças em casa ajudou a família a entrar em um consenso para economizar. "Eu pedi a opinião e eles disseram que podia, e não se importaram de eu ter comprado bombons. Até o ano passado eu comprava ovo de páscoa, mas essa ano não quis”, relata.
Capixabas escolhem bombons e chocolates artesanais para economizar na Páscoa
Não é novidade que os preços dos ovos nos supermercados assustam os consumidores. Mas é possível economizar, e não passar a páscoa em branco.

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