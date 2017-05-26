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Capixabas encaram mineiros e cariocas no Brasileiro

Desportiva e Espírito Santo jogam neste final de semana na rodada da Série D

Publicado em 26 de Maio de 2017 às 13:50

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

26 mai 2017 às 13:50
Desportiva encara o Villa Nova-MG no Engenheiro Araripe, em Cariacica Crédito: Edson Chagas A Gazeta
A Desportiva perdeu para a Portuguesa-SP na estreia da Série D e agora terá cinco jogos para somar o máximo de pontos e conseguir a classificação para a próxima fase. Paralelamente, após o empate por 0 a 0 contra o Red Bull, o Espírito Santo volta a jogar neste sábado (27), contra o Boavista, no Rio de Janeiro.
No caso da Desportiva, não é exagero afirmar que o jogo de sábado, às 16 horas, dentro de casa contra o Villa Nova-MG, já tem um clima de decisão. Já na outra equipe capixaba, um dos principais jogadores do Santão, o colombiano Nícolas Giraldo provavelmente vai ficar de fora dos próximos cinco jogos do time na primeira fase do Brasileiro. Confira com o jornalista Eduardo Dias.
Momento do Esporte - Eduardo Dias - 26-05-17

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