Capixabas encaram mineiros e cariocas no Brasileiro

A Desportiva perdeu para a Portuguesa-SP na estreia da Série D e agora terá cinco jogos para somar o máximo de pontos e conseguir a classificação para a próxima fase. Paralelamente, após o empate por 0 a 0 contra o Red Bull, o Espírito Santo volta a jogar neste sábado (27), contra o Boavista, no Rio de Janeiro.

No caso da Desportiva, não é exagero afirmar que o jogo de sábado, às 16 horas, dentro de casa contra o Villa Nova-MG, já tem um clima de decisão. Já na outra equipe capixaba, um dos principais jogadores do Santão, o colombiano Nícolas Giraldo provavelmente vai ficar de fora dos próximos cinco jogos do time na primeira fase do Brasileiro. Confira com o jornalista Eduardo Dias.