Nos dois primeiros meses do ano, a população capixaba conseguiu reduzir em 9% o consumo de água. Em meio a maior estiagem no Espírito Santo nos últimos 40 anos, a presidente da Cesan, Denise Cadete, acrescentou que, no mesmo período do ano passado, houve aumento do consumo em 111 milhões de litros. Mas neste ano, os moradores do Estado viraram o jogo e já pouparam 800 milhões de litros.Na versão da presidente da Cesan, a economia permitiu que a companhia reduzisse a oferta de água tratada em quase 20%, sem que o corte gerasse aumento no número de reclamações dos clientes. A distribuição média, que era de 3.400 m³ por segundo, passou a ser de 2.800 m³ por segundo.

Your browser does not support the audio element. Capixabas economizam 800 milhões de litros de água

“Essa redução que a gente teve permitiu a gente estar fazendo um abastecimento normal para a cidade. A gente está mandando uma quantidade menor de água para as residências e as pessoas não estão reclamando, pois elas estão economizando e a quantidade de água que está sendo mandada está sendo suficiente”, disse à Rádio CBN Vitória.

Segundo ela, o principal responsável por essa redução foi o consumo nas residências, em que a população entendeu a situação de seca e está mudando de hábitos. Cadete acredita que a implantação do sistema de tarifas de água por faixas de consumo, agosto do ano passado, também contribuiu para a redução, pois o consumidor também economiza água para pagar uma conta menor.

Dessa forma, quanto menor é o consumo de água pelo morador, menor é o preço pago por cada mil litros. Um residência que consome mais de 50 mil litros de água por mês, paga R$ 5,95 por cada mil litros, enquanto outra que usa menos de 15 mil litros por mês paga R$ 2,84 por cada mil litros, por exemplo.

Outra medida tomada pela Cesan é transformar a represa de Rio Bonito, que fica em Santa Maria de Jetibá, e hoje é usada para geração de energia, em um reservatório de água para abastecimento humano. Um dos municípios mais beneficiados seria o da Serra, que é abastecido integralmente pelo Rio Santa Maria da Vitória, onde a represa se encontra. Além disso, de acordo com Denise, a Serra foi o município que mais contribuiu na redução do consumo.

“A população realmente entendeu a situação e está participando. E como nós estamos conseguindo fazer um armazenamento de água já na barragem de Rio Bonito, certamente vamos conseguir passar pelo período da seca mantendo a média de abastecimento que estamos fazendo”, afirmou.