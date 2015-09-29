O preço das principais frutas e hortaliças apresentam tendência de queda no mercado atacadista da Grande Vitória, de acordo com as Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa). A queda da demanda aliada ao aumento da oferta de hortaliças, reflete na redução dos preços nos entrepostos.
Segundo o gerente operacional da Ceasa, Marcos Antônio Magnago, as hortaliças que seguem em queda, considerando os meses de julho e agosto, são a cebolinha, a couve-flor e o repolho. “Principalmente as folhosas e hortaliças fruto, como tomate, quiabo, jiló, quiabo, os preços são mais baixos devido a oferta”, explicou.
Capixabas devem gastar menos na feira, diz Ceasa
No caso das frutas, existe grande oferta de morango, que está no auge da temporada, e o mamão. Algumas variedades de laranja também apresentam bons preços para o consumidor. Já algumas frutas como o abacate e a tangerina têm aumento de preço de venda neste período. No caso da tangerina, esse aumento se deve ao fim da safra, que vai até agosto.
Segundo Magnago, o período de junho a agosto deste ano foi atípico e em várias regiões do estado as chuvas registradas foram acima da média, o que não atrapalhou a produção desses produtos. “Sorte para agricultura capixaba, pois tivemos um inverno que deveria ser mais seco ainda, mas tivemos chuva. Isso contribuiu muito para que a agricultura não sofresse tanto, especialmente as folhosas”, declarou.
Outros produtos que também apresentaram redução nos preços foram a abóbora, o milho verde a batata comum e a cebola. Segundo o gerente da Ceasa, a queda nos preços é referente às vendas no atacado, no entanto, a redução nos preços também deve ser repassada aos consumidores finais.