O preço das principais frutas e hortaliças apresentam tendência de queda no mercado atacadista da Grande Vitória, de acordo com as Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa). A queda da demanda aliada ao aumento da oferta de hortaliças, reflete na redução dos preços nos entrepostos.

Segundo o gerente operacional da Ceasa, Marcos Antônio Magnago, as hortaliças que seguem em queda, considerando os meses de julho e agosto, são a cebolinha, a couve-flor e o repolho. “Principalmente as folhosas e hortaliças fruto, como tomate, quiabo, jiló, quiabo, os preços são mais baixos devido a oferta”, explicou.

Your browser does not support the audio element. Capixabas devem gastar menos na feira, diz Ceasa

No caso das frutas, existe grande oferta de morango, que está no auge da temporada, e o mamão. Algumas variedades de laranja também apresentam bons preços para o consumidor. Já algumas frutas como o abacate e a tangerina têm aumento de preço de venda neste período. No caso da tangerina, esse aumento se deve ao fim da safra, que vai até agosto.

Segundo Magnago, o período de junho a agosto deste ano foi atípico e em várias regiões do estado as chuvas registradas foram acima da média, o que não atrapalhou a produção desses produtos. “Sorte para agricultura capixaba, pois tivemos um inverno que deveria ser mais seco ainda, mas tivemos chuva. Isso contribuiu muito para que a agricultura não sofresse tanto, especialmente as folhosas”, declarou.