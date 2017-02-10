Com a crise na Segurança Pública do Espírito Santo, após a suspensão do policiamento nas ruas do Estado, os capixabas deixaram de receber 370 correspondências de cartas e contas para serem pagas. A informação é da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O policiamento foi suspenso em todo o Espírito Santo por causa de um protesto de familiares dos PMs, que bloquearam a saída dos quartéis capixabas. A reivindicação no movimento é por aumento de salários e melhores condições de trabalho.

Your browser does not support the audio element. Capixabas deixam de receber 370 mil cartas e cobranças pelos Correios

Empreendedora do comércio online e com clientes fora do Estado, a microempresária Juliana Roza, de 34 anos, que vende roupas para crianças encontrou uma agência para enviar os produtos. "Eu tive atraso com o envio dos pedidos nessa semana porque eu não encontrei outras agências de correios funcionando", afirmou Juliana à Rádio CBN.

Tendo dificuldade para efetuar o pagamento de contas da mãe, Erik Rangel, de 35 anos, não encontrou caixas eletrônicos funcionando na região onde mora. "Como os bancos não estavam funcionando, a parte do lado de fora dos caixas eletrônicos também não estavam funcionando, então eu não consigo fazer depósitos e pagamentos", disse Erik.

Pagamento de contas

A EDP Escelsa informa que caso cliente tenha alguma fatura em atraso, ele pode ser atendido sem precisar sair de casar, solicitando a segunda via ou o código de barras pelo site da agência, além do aplicativo EDP Online, da Central de Atendimento, das mensagens via SMS.