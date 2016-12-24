Capixabas deixam compras de Natal para última hora em shoppings e centros comerciais

O brasileiro costuma deixar tudo para a última hora. E nas compras de Natal não foi diferente neste fim de ano, ainda mais com a véspera do Natal sendo em um sábado, dia de folga de muitas pessoas. O dia foi de movimento nos principais shoppings e centros comerciais, como na avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, e Polo de Moda da Glória, em Vila Velha.

Os motivos, segundo os consumidores, vão da falta de tempo ao longo da semana e o sábado livre à dificuldade de achar presentes mais em conta. Este foi o caso do arquiteto Desil Moreira, de 52 anos. A família passa o Natal na Serra e ele procurou em vários locais até achar os presentes que queria para a filha, a esposa e outros parentes. “Eu não estava encontrando o presente que queria. A gente acaba procurando muito, em busca de um preço melhor e acaba ficando para a última hora”, relatou.

Your browser does not support the audio element. Capixabas deixam compras de Natal para última hora em shopping e centros comerciais

A gerente de RH Michelle Rabbi, de 28 anos, se reúne com 14 pessoas da família em casa e disse que a falta de tempo foi o motivo de preferir ir ao sábado às compras. “Na correria do dia-a-dia é complicado. A gente veio hoje mais cedo para pegar o shopping vazio”, acrescentou.

A gerente de uma loja de roupas, Roberta Marina Silva, de 33 anos, revelou que muitas pessoas deixam para a última hora e que a véspera do Natal no sábado ajudou. No estabelecimento ela afirmou que a meta de dezembro está sendo batida, que é de fazer as vendas crescerem 15% em relação ao mês de dezembro do ano passado. “Não estamos vendo crise. Graças a Deus o pessoal esqueceu um pouco a crise e está vindo comprar e está melhor do que nos últimos meses”, destacou.

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