Capixabas criticam veto ao projeto que libera armas para agentes

O veto do presidente Michel Temer ao projeto de lei que autorizava o uso de armas de fogo por agentes de trânsito levantou polêmica aqui no Espírito Santo.

A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional em setembro e vetada por orientação do Ministério da Justiça, sob a alegação de que esses profissionais não exercem atividade de segurança pública.

O guarda municipal de Vila Velha Patrick de Oliveira, especialista em trânsito e segurança pública, criticou a decisão do presidente e defende que o armamento poderia contribuir para a segurança porque o agente de trânsito também pode coibir crimes nas ruas das cidades.

"A gente fica um pouco triste com o veto porque entendemos que, desde o ínicio do ano, com a greve da PM, com a crise da segurança no Rio e em outros estados do Brasil, é um fator a menos que poderia contribuir com a segurança pública e acaba deixando de somar", comentou.

Em Vila Velha, a Guarda atua de forma unificada e todos os agentes são armados, diferente do efetivo de Vitória. Na capital, a Guarda é formada por dois grupamentos: os agentes comunitários, que andam armados, e os agentes de trânsito, que não têm essa autorização. Existe um interesse da Prefeitura de Vitória em armar também os agentes de trânsito.

Para a professora Marília Nogueira, é injusto que o agente de trânsito ande desarmado no trabalho.

"Acho justo que coloquem armas porque eles ficam muito desprotegidos com essa violência que está", opina.

O industrial Antônio Carlos Fasolo acha que armar o agente ajuda a proteger o cidadão da violência."Essa questão de armar ou desarmar, armar o guarda ele vai proteger o povo", disse.