Capixabas continuam com dificuldade em acessar eSocial e governo decide prorrogar o prazo

Os capixabas continuam enfrentando dificuldades para acessar o Simples Doméstico, que unifica o pagamento dos tributos devidos aos empregados domésticos, como FGTS e INSS. Segundo relatos de empregadores, o site demora para carregar, ao clicar para imprimir o boleto a página não abre e, em alguns casos, não é possível nem acessar o sistema do eSocial. No final da tarde desta quarta, o governo decidiu prorrogar por mais 30 dias o prazo de pagamento. A Medida provisória (MP) será publicada nesta sexta-feira (06).

A advogada Alessandra Patrícia Albuquerque tenta desde o dia 1º deste mês imprimir o boleto, mas sem sucesso. Alessandra conta que precisa imprimir o boleto para ela e para a mãe, que já é de idade e não consegue acessar sozinha o Simples Doméstico, porém ela não sabe se vai conseguir encerrar o processo até a próxima sexta. "Eu acho lamentável transferir para os empregadores que querem contribuir um erro que não é nosso", afirmou.

O médico Saulo Págio também não consegue imprimir o boleto. Ele conta que os problemas com o eSocial começaram ainda no mês passado quando ele fez o cadastro dele e da empregada doméstica. Com muita dificuldade, conseguiu fazer o cadastro, mas não consegue gerar o boleto. "Consegui fazer o cadastro, mas não consigo imprimir o boleto. Tentei ontem, tentei hoje e não consegui nada até agora", disse.

De acordo com o chefe do Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal no Espírito Santo, Gelson Guarçoni, nesta quarta-feira (04), o sistema apresentou uma certa melhora e algumas pessoas estão conseguindo imprimir o boleto. Gelson destacou que o empregador precisa passar por quatro etapas até acessar o boleto e que a demora em cada etapa está em torno de 30 minutos.