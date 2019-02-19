Superlua em Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ

Quem parou para contemplar a lua na noite desta terça-feira (19) percebeu que ela está maior do que de costume. Isso por causa do fenômeno superlua, a maior de 2019. Outra lua deste tamanho só deve ser vista em 2026. Para visualizar melhor o fenômeno, muitas pessoas foram ao mirante do Parque da Fonte Grande, Vitória.

Your browser does not support the audio element. Capixabas contemplam o fenômeno da superlua em Vitória

O publicitário Anderson Santos foi até o mirante com os dois filhos contemplar o fenômeno. “É uma ótima oportunidade para a população de Vitória e turistas. É um visual bacana e ainda podemos observar esse fenômeno tão bonito, tão diferente”, disse.

A fonoaudióloga Keity Okamoto saiu de Jardim Camburi para ver a superlua no Parque da Fonte Grande. No início, a lua apareceu entre nuvens, mas mesmo com o tempo nublado, Keity conta que o passeio valeu a pena. “O visual junto com a lua é um espetáculo. Mesmo com um pouquinho de nuvem, está lindo, vale muito a pena”.

A contemplação da lua já virou evento em Vitória. Desde o ano passado, um grupo de amigos da região do parque criou o grupo ‘Lua de Jorge’, que se apresenta todo primeiro dia da lua cheia do mês no mirante da Fonte Grande. De acordo com um dos integrantes da banda, o estivador Breno Brício, no mês passado o encontro reuniu cerca de 800 pessoas.

Superlua em Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ

“Nos encontramos aqui toda primeira lua cheia do mês e sempre cai em dias diferentes. Os componentes da banda moram na região do parque, nos reunimos e tocamos aqui para a galera”.

Na página do Instagram ‘projeto.luacheia’ é possível acompanhar quando será o próximo evento de contemplação da lua cheia no Parque da Fonte Grande. Neste dia o parque fica aberto até às 21h. Em caso de chuva o encontro é suspenso.

Fenômeno

De acordo com o professor de astronomia e diretor técnico científico do Planetário de Vitória, Sérgio Mascarello Bisch, a lua ganha esse nome de superlua quando ela está cheia e perto da terra, o que torna ela cerca de 14% maior do que o normal e com até 30% mais brilho. Outras superluas podem ocorrer nos próximos meses, mas com esse tamanho somente em 2026.