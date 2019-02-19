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Mirante da Fonte Grande

Capixabas contemplam o fenômeno da superlua em Vitória

Para visualizar melhor o fenômeno, muitas pessoas foram ao mirante do Parque da Fonte Grande, em Vitória. Outras superluas podem ocorrer nos próximos meses, mas com esse tamanho somente em 2026

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 20:30

Publicado em 

19 fev 2019 às 20:30
Superlua em Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ
Quem parou para contemplar a lua na noite desta terça-feira (19) percebeu que ela está maior do que de costume. Isso por causa do fenômeno superlua, a maior de 2019. Outra lua deste tamanho só deve ser vista em 2026. Para visualizar melhor o fenômeno, muitas pessoas foram ao mirante do Parque da Fonte Grande, Vitória.
Capixabas contemplam o fenômeno da superlua em Vitória
O publicitário Anderson Santos foi até o mirante com os dois filhos contemplar o fenômeno. “É uma ótima oportunidade para a população de Vitória e turistas. É um visual bacana e ainda podemos observar esse fenômeno tão bonito, tão diferente”, disse.
A fonoaudióloga Keity Okamoto saiu de Jardim Camburi para ver a superlua no Parque da Fonte Grande. No início, a lua apareceu entre nuvens, mas mesmo com o tempo nublado, Keity conta que o passeio valeu a pena. “O visual junto com a lua é um espetáculo. Mesmo com um pouquinho de nuvem, está lindo, vale muito a pena”.
A contemplação da lua já virou evento em Vitória. Desde o ano passado, um grupo de amigos da região do parque criou o grupo ‘Lua de Jorge’, que se apresenta todo primeiro dia da lua cheia do mês no mirante da Fonte Grande. De acordo com um dos integrantes da banda, o estivador Breno Brício, no mês passado o encontro reuniu cerca de 800 pessoas.
Superlua em Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ
“Nos encontramos aqui toda primeira lua cheia do mês e sempre cai em dias diferentes. Os componentes da banda moram na região do parque, nos reunimos e tocamos aqui para a galera”.
Na página do Instagram ‘projeto.luacheia’ é possível acompanhar quando será o próximo evento de contemplação da lua cheia no Parque da Fonte Grande. Neste dia o parque fica aberto até às 21h. Em caso de chuva o encontro é suspenso.
Fenômeno
De acordo com o professor de astronomia e diretor técnico científico do Planetário de Vitória, Sérgio Mascarello Bisch, a lua ganha esse nome de superlua quando ela está cheia e perto da terra, o que torna ela cerca de 14% maior do que o normal e com até 30% mais brilho. Outras superluas podem ocorrer nos próximos meses, mas com esse tamanho somente em 2026.
Banda Lua de Jorge Crédito: Patrícia Scalzer
 

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