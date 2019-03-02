Capixabas buscam retiros religiosos para fugir da bagunça do carnaval

Vinde e Vede, evento organizado pela Renovação Carismática Católica que reúne de 6 a 8 mil pessoas por dia Crédito: Caíque Verli

Enquanto muita gente curte os blocos e shows, tem uma galera que quer distância da bagunça de carnaval. Retiros religiosos no Espírito Santo são uma marca dessa época do ano e uma oportunidade para quem quer fugir da folia.

O maior deles é o "Vinde e Vede", evento organizado pela Renovação Carismática Católica que reúne de 6 a 8 mil pessoas por dia deste sábado (02) até a próxima terça-feira. O retiro acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, com pregações, missas e shows católicos, inclusive com artistas conhecidos nacionalmente, como o Dunga.

A coordenadora do evento, Janete Cirilo, diz que dá um trabalhão para organizar toda a estrutura. Eles começam a preparar o "Vinde e Vede" nove meses antes do Carnaval. São 300 voluntários que trabalham no evento, que é gratuito.

Josiele Alves, de 19 anos, foi com a mãe no Vinde e Vede Crédito: Caíque Verli

Segundo a organizadora, a maior parte dos participantes é formada por jovens, a faixa etária que é justamente a que costuma se sentir mais atraída pelo carnaval. "A maioria vem para querer descobrir qual é essa alegria que a gente tem, sem bebida, sem drogas. Eles procuram uma alegria verdadeira", comenta a organizadora.

Entre os participantes, está a universitária Josiele Alves, de 19 anos. Católica desde pequena, ela não se arrepende de trocar a folia pela oração. "Acho muito bom. No lugar de estar no 'mundo', participar do retiro. Acho interessante as palestras, as pregações, tem muito jovem vindo para cá".

Quem também não perde um Vinde e Vede é o professor Alex Pina, de 32 anos. "É muito bom, não me arrependo de ir no retiro. É um momento de reflexão, de encontro pessoal com Deus".

Não é só na igreja Católica que tem esse tipo de encontro não. Mais de 100 pessoas participam de um retiro nacional que acontece no mosteiro budista que fica na cidade de Ibiraçu. Segundo o Monge Daiju Bitti, 90% das pessoas são de fora do estado e algumas até de outros países.

"São pessoas que estão procurando um auto-conhecimento, um aprofundamento espiritual, mas não querem ter uma religião. Não foge do foco do mosteiro. O foco do mosteiro é o crescimento do ser humano. Não importa qual a religião dele e nem se ele tem alguma religião", afirma o monge.