Capixabas avaliam primeiro mês do novo Aeroporto de Vitória

A executiva de contas Thais Moreira elogiou a estrutura do aeroporto Crédito: Caíque Verli

Há um mês, o Espírito Santo acompanhava a inauguração do novo Aeroporto de Vitória, após uma espera de mais de 10 anos pelas obras que pareciam que nunca iam acabar. Mas acabaram e, nesta segunda-feira (30), a CBN voltou ao aeroporto para saber como usuários e profissionais avaliam o primeiro mês de funcionamento do novo terminal.

No ambiente virtual, uma pesquisa divulgada recentemente e com base em postagens publicadas sobre o tema no Twitter, entre a data da inauguração e 17 de abril, mostrou que as reações de orgulho superaram, na maioria dos dias, as de vergonha. No terminal, o sentimento não é muito diferente. Os passageiros, em sua maioria, estão satisfeitos com a nova estrutura, mas apontam falhas pontuais, como o crescimento da atuação de motoristas não credenciados para o transporte de pessoas.

O taxista Renan Ribeiro, que atua no aeroporto há dez anos, lembra que até para sair do antigo terminal na Reta do Aeroporto era complicado.

"Para sair do ponto de táxi, para sair até o destino era difícil. O passageiro e o taxista já estavam ficando estressados. Demorava para conseguir sair. Às vezes, o pessoal que vinha do Rio passava mais tempo para sair do terminal do que no próprio avião", diz o taxista.

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A dona de casa Maria Ribeiro foi ao terminal nesta segunda pela primeira vez e ficou impressionada com o tamanho da estrutura. "Valeu a pena esperar esses anos todos. Ficou bem bacana", comenta, rindo, a dona de casa.

Maria Ribeiro gostou do novo terminal Crédito: Caíque Verli

Na manhã desta segunda-feira (30), a executiva de contas Thais Moreira desembarcou no novo aeroporto pela terceira vez. Além do tamanho e da beleza, ela elogia a segurança para embarque e desembarque das aeronaves.

"Agora está com cara mesmo de aeroporto. Antes, o aeroporto era muito pequeno. A gente embarcava e desembarcava na própria pista e isso gerava um pouco de desconforto. Agora está tudo certo, já tem o equipamento que busca a gente na porta do avião. Então, está muito tranquilo", comenta.

A executiva, no entanto, fez uma ressalva. Como o terminal agora fica mais distante da rua, na avenida Adalberto Simão Nader, pedir motorista por aplicativo está mais difícil. "Lá tinha mais opções e chegava mais rápido. Está demorando uma média de dez minutos quando peço carro pelo aplicativo".

E essa demora tem ampliado a atuação de motoristas não credenciados para transporte de pessoas no novo aeroporto de Vitória. Passageiros, taxistas e motoristas de aplicativo regularizados reclamam que essas pessoas ficam na porta do aeroporto abordando pessoas, dizendo que são motoristas de aplicativo, mas que fazem corridas também por fora. A reportagem da CBN chegou a ser abordada por uma dessas pessoas.