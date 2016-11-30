Capixabas aprovam pacote anticorrupção na Câmara dos Deputados

Bancada capixaba na Câmara dos Deputados aprovou o pacote anticorrupção proposto pelo Ministério Público Federal (MPF), mas divergiu sobre emenda que prevê a punição a magistrados e integrantes do Ministério Público por crime de abuso de autoridade. A aprovação ocorreu na madrugada desta terça-feira (30), e segue para o Senado. Dos 10 deputados federais capixabas que compõem a bancada, nove se posicionaram a favor do texto base e um não compareceu.

Na votação o único parlamentar que não esteve presente foi o deputado Paulo Foletto (PSB). Segundo a assessoria de Foletto, o peessedebista está desde outubro de licença médica tratando de uma lesão na medula. Mas caso tivesse participado, votaria favor da aprovação da matéria.

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No texto original do pacote anticorrupção havia dez medidas apresentadas pelo Ministério Público Federal. Desse total só permaneceram as medidas de transparência a serem adotadas por tribunais, a criminalização do caixa 2, o agravamento de penas para corrupção e a limitação do uso de recursos com o fim de atrasar processos.

Entre os destaques propostos aprovados está o que prevê a punição para magistrados e integrantes do Ministério Público por crime de responsabilidade e abuso de autoridade. Cinco deputados votaram contra, quatro a favor e um não votou.