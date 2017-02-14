Capixabão não tem data definida para recomeçar, mas Desportiva x Avaí está mantido

Devido à crise na segurança do Espírito Santo, sete partidas do Capixabão já foram adiadas desde à segunda rodada. No final de semana mais cinco partidas não aconteceram pela terceira rodada, inclusive o clássico entre Rio Branco e Desportiva. A Federação de Futebol (FES) ainda não confirma a quarta rodada, no próximo final de semana, e não sabe em quais datas serão realizados os jogos adiados.

A partida entre Desportiva e Avaí, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, está mantida para esta quarta-feira (15) no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, às 19h15. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), a segurança será feita por policiais militares que estão retornando às atividades desde o último fim de semana.

De acordo com o presidente da FES, Gustavo Vieira, jogos que foram adiados devem ser remanejados para às quartas-feiras, inclusive o clássico entre Rio Branco e Desportiva. Ele lamentou a situação. “Um ano de programação em relação à esse Capixabão. Mas aconteceu isso aí, a gente tem que se adaptar”, disse.