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Crise na Segurança

Capixabão não tem data definida para recomeçar, mas Desportiva x Avaí está mantido

Sete jogos já foram adiados. Federação do Espírito Santo diz que situação da quarta rodada ainda está indefinida

Publicado em 13 de Fevereiro de 2017 às 21:23

Publicado em 

13 fev 2017 às 21:23
Devido à crise na segurança do Espírito Santo, sete partidas do Capixabão já foram adiadas desde à segunda rodada. No final de semana mais cinco partidas não aconteceram pela terceira rodada, inclusive o clássico entre Rio Branco e Desportiva. A Federação de Futebol (FES) ainda não confirma a quarta rodada, no próximo final de semana, e não sabe em quais datas serão realizados os jogos adiados.
A partida entre Desportiva e Avaí, válida pela primeira fase da Copa do Brasil, está mantida para esta quarta-feira (15) no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, às 19h15. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), a segurança será feita por policiais militares que estão retornando às atividades desde o último fim de semana.
De acordo com o presidente da FES, Gustavo Vieira, jogos que foram adiados devem ser remanejados para às quartas-feiras, inclusive o clássico entre Rio Branco e Desportiva. Ele lamentou a situação. “Um ano de programação em relação à esse Capixabão. Mas aconteceu isso aí, a gente tem que se adaptar”, disse.
Os jogos da quarta rodada, que que seguem indefinidos para o próximo fim de semana, incluem Desportiva x São Mateus, Espírito Santo x Vitória e Atlético Itapemirim x Rio Branco.

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