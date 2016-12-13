Capixabão 2017 é lançado com anúncio de patrocinadores para nove clubes

O Campeonato Capixaba de 2017 foi lançado nesta terça-feira (13) em Vitória. A competição será disputada até o mês de abril e contará com a participação de 10 clubes. A competição começa no dia 28 de janeiro, com a primeira partida com horário confirmado para às 16:00 entre Vitória e Linhares.

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai patrocinar nove clubes da primeira divisão do Capixabão. O valor chega a R$ 200 mil e será revestido em custos para os clubes capixabas que jogarão o estadual. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) negocia fechar ainda uma parceria com os Correios, para estampar a marca Sedex nas placas dos gramados dos estádios, no valor de aproximadamente R$ 300 mil, mas há outra proposta em negociação.

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No próximo ano, os jogos terão novo formato de disputa: todos os clubes jogarão em turno único, sendo que quatro clubes avançam à semifinal, que terá ida e volta. A final também contará com dois jogos, com a última partida prevista para o dia 22 de abril.

Fim de semana

Em 2017, o Capixabão terá jogos apenas nos finais de semana. Para o presidente da FES, Gustavo Vieira, o objetivo é atrair mais público para os estádios. “O final de semana é tradicional para o futebol. Você evita qualquer ‘atropelo’ em termos de logística e horário. Então está reservado para aquele torcedor ir com tranquilidade com sua família”, disse.

Segundo Vieira, a federação conta ainda com R$ 1,2 milhão de um convênio firmado com a Secretaria de Esportes e Lazer do Estado e o Ministério do Esporte. Além do Capixabão, os valores custearão outras competições, como a Copa Espírito Santo do próximo ano.