Capixaba Maxwell ajudou o PSG a contratar Neymar e Daniel Alves

A repentina saída de Neymar do Barcelona e o acerto com o PSG agitou mercado do futebol mundial. O camisa 10 se despediu rapidamente dos ex-companheiros do time, se juntou com os "parças" e foi embora da Espanha. Enquanto ainda não fala com a imprensa sobre os novos rumos da sua carreira, Neymar fez uma rápida aparição nas dependências do Porto, de Portugal, onde realizou exames médicos para acertar com o bilionário time de Paris.