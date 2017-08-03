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Capixaba Maxwell ajudou o PSG a contratar Neymar e Daniel Alves

Ex-lateral esquerdo do PSG e da Seleção Brasileira virou personagem ao fim da "novela" entre PSG, Barcelona e Neymar

Publicado em 03 de Agosto de 2017 às 15:01

Publicado em 

03 ago 2017 às 15:01
A repentina saída de Neymar do Barcelona e o acerto com o PSG agitou mercado do futebol mundial. O camisa 10 se despediu rapidamente dos ex-companheiros do time, se juntou com os "parças" e foi embora da Espanha. Enquanto ainda não fala com a imprensa sobre os novos rumos da sua carreira, Neymar fez uma rápida aparição nas dependências do Porto, de Portugal, onde realizou exames médicos para acertar com o bilionário time de Paris.
Ao lado de Neymar estava um figura que foi importante para a contratação dele e também do brasileiro Daniel Alves: o capixaba Maxwell, ex-lateral esquerdo do PSG e da Seleção Brasileira. Ouça as informações com Eduardo Dias.

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