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Capixaba Lincoln é chamado de "macaco" por colega do Flamengo

Lincoln conversava com Vinícius Souza em uma transmissão nas redes sociais quando Thuler surge no vídeo e chama o capixaba de "macaco". Internautas criticaram atitude do zagueiro

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 13:34
Thuler e Lincoln em jogo do Flamengo Crédito: Reprodução/Twitter Matheus Thuler
O atacante capixaba do Flamengo Lincoln foi chamado de “macaco” pelo zagueiro Matheus Thuler, seu companheiro de time, durante uma transmissão ao vivo no Instagram. O volante Vinícius Souza, que estava ao lado de Thuler, até se assustou com o termo usado pelo colega e o questiona ao dizer “que isso, cara?”. Pouco tempo depois, a transmissão foi encerrada.
Capixaba Lincoln é chamado de macaco por colega do Flamengo
Lincoln, que cresceu em Feu Rosa, na Serra, está de férias no Espírito Santo e estava em uma praia ao lado da mãe. Já Thuler e Vinícius Souza estavam em Natal, no Rio Grande do Norte. Lincoln e Vinícius estavam rindo durante a transmissão quando Thuler se aproxima do volante e grita para a tela: “macaco”.
A assessoria de Thuler disse, ao site Extra, que os atletas são amigos e que se tratava de uma brincadeira entre eles. "Te amo, irmão! Você é da minha família e estamos juntos sempre para o que der e vier. Peço sinceras desculpas a quem possa ter se ofendido com a brincadeira com meu irmão", disse o zagueiro nas redes sociais.
Lincoln também postou uma foto com o zagueiro e, sem citar o episódio, diz que tem intimidade com o atleta. "Pessoal, o Thuler é meu irmão! Convivemos juntos diariamente há muitos anos e ele faz parte da minha família! Intimidade nós temos há mais de 7 anos! Te amo, Thuleia", escreveu o capixaba.
O episódio está sendo encarado como racismo nas redes sociais. Internautas repudiaram a forma como Thuler chamou o atacante capixaba. “Quem não consegue perceber o constrangimento do Lincoln é cego. Fechou a cara na hora, levantou a câmera do celular e não falou mais nada. Vinícius logo encerrou a live”, disse um usuário do Twitter.
A polêmica com Thuler acontece semanas depois de Hugo Souza, jogador da categoria da base do Flamengo, ter sido chamado de “macaco” durante uma partida contra o Vasco, na final do Campeonato Carioca Sub-20. “Thuler fez merda, inegável. Agora, comparar um xingamento com 'brincadeira' é mau caratismo. Tem uma enorme diferença xingar um adversário com ódio do que 'brincar' com amigo”, comentou outro internauta.

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