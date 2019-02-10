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Incêndio no Flamengo

Capixaba Jhonata segue em estado grave após apresentar febre

Ele continua sedado e respirando por aparelho, sem previsão de alta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2019 às 13:58

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

10 fev 2019 às 13:58
Jhonata Ventura é capixaba e joga no Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram
O capixaba Jhonata Ventura segue internado em estado grave no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital Municipal Pedro II, no Rio de Janeiro.
Segundo boletim médico divulgado pela secretaria municipal de Saúde, o jovem de 15 anos apresentou quadro febril nas últimas 24h e continua sedado e respirando por aparelho, sem previsão de alta
Jhonata é um dos feridos do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, que matou dez jovens que atuavam na categoria de base do clube. Ele apresenta queimaduras de 2º e 3º graus em 30% do corpo e inalou muita fumaça durante o incêndio.
As queimaduras atingiram principalmente braços, peito e costas. No hospital, ele está sob cuidados de uma equipe formada por cirurgião plástico, clínico, enfermeiros e técnicos.
O capixaba morava no alojamento desde março do ano passado, quando foi aprovado para fazer parte da equipe rubro-negra.
A mãe de Jhonata, Renata Cruz, viajou para o Rio acompanhada de um tio do jovem e uma amiga da família. Eles embarcaram ainda na noite da última sexta-feira (08), com as despesas pagas pelo Flamengo.
Capixaba Jhonata segue em estado grave após apresentar febre

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