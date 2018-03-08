Uma capixaba de 24 anos foi presa nessa quarta-feira (07) no Aeroporto Internacional do Recife com 10,5 quilos de haxixe - produzida a partir da resina da maconha. Ela estava levando o entorpecente para o Rio de Janeiro. Foi a maior apreensão de entorpecentes feita no Estado de Pernambuco em 2018, segundo a Polícia Federal.
Katrine de Oliveira é moradora de Vitória e transportava 10 tabletes da droga em uma bolsa de nylon. Ela contou no interrogatório que saiu de Vitória para ficar hospedada em Olinda, Pernambuco. De Recife, ela embarcaria para o Rio de Janeiro e entregaria a droga para uma pessoa, mas não deu detalhes sobre a identidade desse receptor.
Capixaba é presa com haxixe no Aeroporto de Recife
Katrine foi flagrada no aparelho de raio-x do aeroporto. Segundo a Polícia Federal, a bolsa dela tinha objetos no formato oval, o que chamou a atenção dos agentes.
A capixaba foi chamada para uma entrevista e, na conversa com os policiais, ficou nervosa e acabou se contradizendo, de acordo com a PF. Ela alegou ter perdido o voo e que tinha uma avó em Olinda, mas não soube dizer o endereço da familiar. Os policiais, então, abriram a bolsa e encontraram as embalagens de haxixe.
Depois, Katrine confessou que receberia R$ 1,5 mil pelo trabalho e disse que foi a primeira vez que ela fez transporte de droga. A capixaba foi autuada por tráfico interestadual de entorpecentes e vai passar, nesta quinta-feira (08), por uma audiência de custódia, que vai decidir se ela vai permanecer presa.