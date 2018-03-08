Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tráfico

Capixaba é presa com haxixe no Aeroporto de Recife

Moradora de Vitória, Katrine de Oliveira confessou que receberia R$ 1,5 mil pelo trabalho e disse que foi a primeira vez que ela fez transporte de droga

Publicado em 08 de Março de 2018 às 11:52

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

08 mar 2018 às 11:52
Capixaba é presa com drogas no Aeroporto de Recife Crédito: Divulgação/ Polícia Federal
Uma capixaba de 24 anos foi presa nessa quarta-feira (07) no Aeroporto Internacional do Recife com 10,5 quilos de haxixe - produzida a partir da resina da maconha. Ela estava levando o entorpecente para o Rio de Janeiro. Foi a maior apreensão de entorpecentes feita no Estado de Pernambuco em 2018, segundo a Polícia Federal.
Katrine de Oliveira é moradora de Vitória e transportava 10 tabletes da droga em uma bolsa de nylon. Ela contou no interrogatório que saiu de Vitória para ficar hospedada em Olinda, Pernambuco. De Recife, ela embarcaria para o Rio de Janeiro e entregaria a droga para uma pessoa, mas não deu detalhes sobre a identidade desse receptor.
Capixaba é presa com haxixe no Aeroporto de Recife
Katrine foi flagrada no aparelho de raio-x do aeroporto. Segundo a Polícia Federal, a bolsa dela tinha objetos no formato oval, o que chamou a atenção dos agentes.
A capixaba foi chamada para uma entrevista e, na conversa com os policiais, ficou nervosa e acabou se contradizendo, de acordo com a PF. Ela alegou ter perdido o voo e que tinha uma avó em Olinda, mas não soube dizer o endereço da familiar. Os policiais, então, abriram a bolsa e encontraram as embalagens de haxixe.
Depois, Katrine confessou que receberia R$ 1,5 mil pelo trabalho e disse que foi a primeira vez que ela fez transporte de droga. A capixaba foi autuada por tráfico interestadual de entorpecentes e vai passar, nesta quinta-feira (08),  por uma audiência de custódia, que vai decidir se ela vai permanecer presa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira
Mais de 225 anos de prisão para réus envolvidos em emboscada e morte de PMs no ES
Felipe Kutianski executando o exercício de agachamento profundo adaptação em 90°
Calistenia é para todos? Saiba como começar e praticar com segurança
Triumph Tiger Sport 660 e Trident 660
Triumph Motorcycles anuncia a nova chegada da família 660 cc

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados