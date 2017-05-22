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APLICATIVO

Capixaba cria aplicativo que informa locais onde aconteceram crimes

A ferramenta alerta o usuário sobre locais onde há incidência de crimes como assalto, furtos, assassinato e prostituição infantil

Publicado em 22 de Maio de 2017 às 20:52

Publicado em 

22 mai 2017 às 20:52
Um capixaba criou um aplicativo de smartphone que alerta o usuário sobre locais onde há incidência de crimes como assalto, furtos, assassinato e prostituição infantil. O “PSave”, como é chamado o aplicativo, também informa sobre acidentes de trânsito, crianças perdidas e pontos de vendas de drogas.
Capixaba cria aplicativo que informa sobre locais onde acontecem crimes
No aplicativo, a pessoa tem informações sobre o número de ocorrências registradas em determinado bairro. O próprio usuário alimenta o aplicativo, já que os dados são passados pelas vítimas ou por alguém que testemunhou o crime ou acidente.
De acordo com o porta-voz do PSave, Marcelo Rodrigues de Araújo, o aplicativo foi criado por um capixaba e desenvolvido por uma empresa de São Paulo. Ele explicou que o PSave é atualizado em tempo real. Se o crime ou acidente acontecer num raio de dois quilômetros, na hora o usuário recebe uma mensagem.
O representante comercial Luiz Daleprane já baixou o aplicativo, além de ficar informado sobre locais com grande incidência de crimes, ele diz que o aplicativo o ajuda no trabalho, pois ele viaja muito. “Ajuda muito com relação a acidente, eu que viajo muito, consigo informações sobre as estradas. Ele também tem outras funções, é bem favorável com a questão da violência. Já usei algumas vezes e é possível detectar alguns pontos perigosos, mas uso mais para saber sobre o trânsito”, contou.
Segundo o porta-voz do aplicativo, a empresa tenta fazer uma parceria com a polícia e guarda municipal para que o PSave possa auxiliar no combate ao crime no Estado. O aplicativo é gratuito e está disponível no sistema Android.

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