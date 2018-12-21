Capitania dos Portos inicia Operação Verão nesta sexta-feira (21)

Operação Verão: fiscalização da Capitania dos Portos na orla capixaba começa nesta sexta-feira (21) Crédito: José Carlos Schaeffer

Assim como aumenta o número de banhistas nas praias durante o verão, é registrado também um maior fluxo de embarcações, como lanchas e motos aquáticas nos mares, lagos e lagoas de todo o Estado. Com o objetivo de fiscalizar o tráfego no mar e garantir uma maior segurança a todos durante este período, a Capitania dos Portos anunciou a Operação Verão 2018/2019.

A partir desta sexta-feira (21) até o dia 6 de março de 2019, 200 militares da Marinha, com o reforço de militares da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), vão trabalhar ao longo de toda a costa capixaba.

Serão realizadas ações de fiscalização e conscientização do tráfego aquaviário nas áreas de maior concentração de embarcações e banhistas por conta da temporada de férias e carnaval. Além do trabalho com navios, lanchas e motos aquáticas nas águas, também haverá o auxílio de viaturas e aeronaves.

Your browser does not support the audio element. Fiscalização à embarcações será intensificada durante o verão

O Capitão dos Portos do ES, comandante Silvio Fernando Ferreira, frisa que todos os proprietários de embarcações ou motos aquáticas devem se ater a documentação própria e a de cada veículo.

Operação Verão: fiscalização da Capitania dos Portos na orla capixaba começa nesta sexta-feira (21) Crédito: José Carlos Schaeffer

Outros itens de segurança como coletes salva-vidas, extintores de incêndio e luzes de navegação serão fiscalizados. Os testes com o etilômetro também serão realizados para verificar se os condutores não ingeriram bebida alcoólica.