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Fiscalização aquática

Capitania dos Portos inicia Operação Verão nesta sexta-feira (21)

Fiscalizações à embarcações serão intensificadas durante o verão. Duzentos militares da Marinha, com o reforço de militares da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), vão trabalhar ao longo de toda a costa capixaba

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 22:16

Publicado em 

20 dez 2018 às 22:16
Operação Verão: fiscalização da Capitania dos Portos na orla capixaba começa nesta sexta-feira (21) Crédito: José Carlos Schaeffer
Assim como aumenta o número de banhistas nas praias durante o verão, é registrado também um maior fluxo de embarcações, como lanchas e motos aquáticas nos mares, lagos e lagoas de todo o Estado. Com o objetivo de fiscalizar o tráfego no mar e garantir uma maior segurança a todos durante este período, a Capitania dos Portos anunciou a Operação Verão 2018/2019.
A partir desta sexta-feira (21) até o dia 6 de março de 2019, 200 militares da Marinha, com o reforço de militares da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), vão trabalhar ao longo de toda a costa capixaba.
> Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES
Serão realizadas ações de fiscalização e conscientização do tráfego aquaviário nas áreas de maior concentração de embarcações e banhistas por conta da temporada de férias e carnaval. Além do trabalho com navios, lanchas e motos aquáticas nas águas, também haverá o auxílio de viaturas e aeronaves.
Fiscalização à embarcações será intensificada durante o verão
O Capitão dos Portos do ES, comandante Silvio Fernando Ferreira, frisa que todos os proprietários de embarcações ou motos aquáticas devem se ater a documentação própria e a de cada veículo.
Operação Verão: fiscalização da Capitania dos Portos na orla capixaba começa nesta sexta-feira (21) Crédito: José Carlos Schaeffer
Outros itens de segurança como coletes salva-vidas, extintores de incêndio e luzes de navegação serão fiscalizados. Os testes com o etilômetro também serão realizados para verificar se os condutores não ingeriram bebida alcoólica.
As seis equipes são divididas em regiões: duas em Vitória; uma no norte, próximo ao litoral de Linhares, São Mateus e Conceição da Barra; uma no meio norte, em Aracruz; e duas em Guarapari, que contemplam os municípios mais ao sul do Estado. No entanto, todo o litoral é contemplado pela Operação.

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