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Praia de Camburi

Capital pode ter marina pública a partir do verão 2021

Atualmente, a capital conta com apenas marinas privadas

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 12:11

Publicado em 

08 dez 2018 às 12:11
Praia de Camburi é uma das que vão receber os shows durante o verão Crédito: Fernando Madeira
Vitória pode contar com uma marina pública a partir do verão de 2021. É o que afirma o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling. Atualmente, a capital conta com apenas marinas privadas, que funciona com sócios, e a ideia é construir uma marina pública, que contaria também com bares e restaurantes, no Píer de Iemanjá. A medida pode ajudar a fomentar o turismo náutico na região. A nova marina terá capacidade para 350 embarcações.
Capital pode ter marina pública a partir do Verão 2021
“É importante porque, dentro de uma marina pública, é possível atrair vários veleiros que passam na orla do Espírito Santo e não param por não ter um local especializado para fazer sua parada, abastecimento e manutenções. A gente fomenta o turismo náutico na cidade, no final da marina vai ter um local de embarque e desembarque de passeios turísticos, e também há geração de emprego e renda.”
A previsão é que a marina pública fique pronta em meados de 2020, e já aberta no verão de 2021. Ainda faltam as licenças ambientais. “A obra só começa depois de todas as liberações ambientais, e é uma obra de grande porte, que se prolonga por 18 meses.”
A empresa habilitada para o projeto foi a Marina Nacionais. O próximo passo será a publicação de edital para construção, concessão e operação da marina pública, o que deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2019. Há possibilidade da empresa Marina Nacionais ser também habilitada para essa fase, mas outras empresas podem se candidatar.

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