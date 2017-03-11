Capa-preta e locomotiva se enfrentam no domingo

Válida pela terceira rodada do Capixabão, a partida entre Rio Branco e Desportiva será neste domingo (12) às 16 horas, no estádio Kleber Andrade. Com um ponto cada, os dois times chegam para o duelo em situação preocupante no torneio. Os jornalistas de A Gazeta Luciana Castro e Eduardo Dias "invadiram" os treinos dos times e contaram tudo para o jornalista Kaique Dias, no estúdio da CBN. Teve até jogador que falou ao vivo e palpites da equipe do Arquibancada.