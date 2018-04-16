Caos: Chuva forte deixa Vila Velha debaixo d'água

A semana começou com muito caos em Vila Velha. Um temporal deixou a cidade debaixo d'água nesta segunda-feira (16). Ruas de todas as partes do município ficaram alagadas. Os pontos mais críticos foram o Centro, Grande Ibes, Grande Cobilândia e Grande Terra Vermelha. Ficou difícil saber o que era asfalto e e o que era rio: um motociclista chegou a cair com a sua moto em um valão ao lado do Terminal de Vila Velha.

O trânsito da cidade parou. Houve quem arriscasse passar pelos pontos alagados, mas acabou perdendo o veículo. O Terminal de Vila Velha ficou ilhado. Por mais de três horas, os ônibus não conseguiam sair nem entrar no terminal.

Muita gente teve que encarar a água chuva que batia na cintura. Foi o caso da dona de casa Roberta Cristina, que enfrentou o alagamento no Centro de Vila Velha com o filho de 11 anos.

Dona de casa Roberta Cristina, que enfrentou o alagamento no Centro de Vila Velha com o filho de 11 anos Crédito: Caíque Verli

"A chuva caiu, a gente não saía nem entrava. Mas não dava para esperar. Tenho outros filhos em casa. Saímos na chuva, com a água batendo na cintura, quase caindo nos buracos afora e com bicho passando no pé da gente", contou Roberta.

No meio dessa tempestade, o pedreiro Valdomiro Batista passou por um tremendo sufoco. Desempregado, ele estava indo buscar a esposa no Terminal de Vila Velha. Como estava tudo alagado, ele achou que o valão era rua e caiu de moto no buraco.

Pedreiro arrisca a vida para resgatar moto caída em valão de Vila Velha Crédito: Reprodução/ Vídeo Caíque Verli

"Não sabia se era rua ou se era vala e acabei entrando na vala. Minha moto afundou. Por sorte, por saber nadar, consegui sobreviver. Mergulhei dentro da vala, que é esgoto. Enlacei a morto com a corda e conseguir pegá-la de volta", relatou Valdomiro.