O tema da redação do Enem 2017 pegou muita gente de surpresa. Os candidatos tiveram que escrever sobre os "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”, dissertando sobre a inclusão de pessoas com deficiência auditiva.

Your browser does not support the audio element. Candidatos se surpreendem com tema de redação do Enem

A estudante Adrielli de Oliveira, de 23 anos, esperava temas que considera mais polêmicos, como homofobia e intolerância política nas redes sociais. Desempregada, Adrielli quer uma vaga no curso de direito. Ela disse que achou difícil desenvolver o texto da redação. "Bem difícil (risos). Assustador, fiquei bem assustada. Porque não foi um tema que eu explorei. E, infelizmente no Brasil, a maioria não pensa no surdo", disse.

Também candidato a uma vaga de direito, o jovem Carlos Jaime Gomes, de 21 anos, contou que a sala inteira se surpreendeu quando viu o tema da redação. "Foi todo mundo quando chegou na parte da redação, todo mundo levou um susto porque ninguém esperava falar sobre deficiente auditivo", lembrou.

Além da redação, nesta primeira rodada de avaliações, o Enem teve questões de ciências humanas, linguagens e códigos. Estudante de educação física, Sara Amorim, de 25 anos, que vai tentar fazer uma segunda graduação, de nutrição, achou a prova tranquila porque abordou assuntos atuais, como violência doméstica. "A respeito do Português, caiu muito mais interpretação de texto, do que propriamente semântica, gramática. Facilitou. Está muito mais amplo o Enem", disse.