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Deficiência auditiva

Candidatos se surpreendem com tema de redação do Enem

Além da redação, nesta primeira rodada de avaliações, o Enem teve questões de ciências humanas, linguagens e códigos

Publicado em 05 de Novembro de 2017 às 17:16

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

05 nov 2017 às 17:16
O tema da redação do Enem 2017 pegou muita gente de surpresa. Os candidatos tiveram que escrever sobre os "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”, dissertando sobre a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. 
Candidatos se surpreendem com tema de redação do Enem
A estudante Adrielli de Oliveira, de 23 anos, esperava temas que considera mais polêmicos, como homofobia e intolerância política nas redes sociais. Desempregada, Adrielli quer uma vaga no curso de direito. Ela disse que achou difícil desenvolver o texto da redação. "Bem difícil (risos). Assustador, fiquei bem assustada. Porque não foi um tema que eu explorei. E, infelizmente no Brasil, a maioria não pensa no surdo", disse.
Também candidato a uma vaga de direito, o jovem Carlos Jaime Gomes, de 21 anos, contou que a sala inteira se surpreendeu quando viu o tema da redação. "Foi todo mundo quando chegou na parte da redação, todo mundo levou um susto porque ninguém esperava falar sobre deficiente auditivo", lembrou.
Além da redação, nesta primeira rodada de avaliações, o Enem teve questões de ciências humanas, linguagens e códigos. Estudante de educação física, Sara Amorim, de 25 anos, que vai tentar fazer uma segunda graduação, de nutrição, achou a prova tranquila porque abordou assuntos atuais, como violência doméstica. "A respeito do Português, caiu muito mais interpretação de texto, do que propriamente semântica, gramática. Facilitou. Está muito mais amplo o Enem", disse. 
No Espírito Santo, mais de 130 mil pessoas se inscreveram para o Enem 2017, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No próximo domingo, os candidatos farão provas de matemática e ciências da natureza, com quatro horas e meia de duração.
 

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