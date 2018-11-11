Jovens da Aliança Bíblica Universitária Crédito: Patrícia Scalzer

Neste domingo (11) foi realizado o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em meio a tantos candidatos aflitos e ansiosos por um bom resultado no exame, um grupo de jovens universitários se reuniu na frente de um dos locais de provas localizado na Avenida Vitória, Capital, para oferecer apoio aos candidatos.

Your browser does not support the audio element. Candidatos são recebidos com cartazes de apoio e abraços em Vitória

Com cartazes, abraços e palavras de incentivo, os jovens do grupo Aliança Bíblica Universitária (ABU), formado por estudantes cristãos, ofereceram conforto nos minutos que antecederam o fechamento dos portões no CET-Faesa.

Um dos jovens da ABU é o estudante de direito Lucas Oliveira Silva, 20 anos. O jovem conta que as pessoas reagem muito bem com este apoio. Ele diz que a ideia do grupo, que existe em todo Brasil, é mostrar empatia com o próximo. “Estamos dedicando um tempo nosso, e é o que Jesus faria. Ele dedicaria o tempo dele pelas pessoas”, afirmou.

Felipe Barbosa Miossi, 20 anos Crédito: Patrícia Scalzer

No primeiro dia de provas do Enem, o grupo ficou em uma escola no Bairro de Lourdes, Vitória. Segundo Lucas, além do apoio aos candidatos que fizeram a prova, foi possível prestar solidariedade a duas candidatas que chegaram atrasadas e perderam a prova.

O movimento no CET-Faesa foi tranquilo e todos os candidatos conseguiram chegar antes do fechamento dos portões. Felipe Barbosa Miossi, de 20 anos, chegou cedo ao

Isabela Campos, 16 anos, está fazendo o Enem 2018 para treinar Crédito: Patrícia Scalzer

local de prova para evitar o estresse. Ele vai tentar o curso de Medicina e estava confiante para a prova deste domingo. “Como é matemática, química, biologia e física, que são matérias que eu gosto muito, acredito que vou ter um bom aproveitamento”,afirmou.

Além dos candidatos em busca de uma vaga na universidade, muitos fazem a prova como teste. Isabela Campos,16 anos ainda está com 2º ano do Ensino Médio, mas optou por fazer o Enem como treineira este ano. “Semana passada teve a prova e redação, como neste domingo não tem redação, só cálculos, acho que vai estar mais tranquila”.