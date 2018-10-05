Ministério Público do Espírito Santo quer impedir derrames de santinhos nas ruas Crédito: Redação G1/ES

Com a intenção de impedir o derrame de santinhos e a propaganda irregular nas eleições deste domingo (7), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) lançou uma iniciativa chamada Pacto de Cooperação Cidade Limpa. Com esse acordo, feito com 10 coligações partidárias, a sede da Procuradoria-Geral de Justiça, na Enseada do Suá, em Vitória, ficará aberta até a meia-noite deste sábado (6), para receber sobras de materiais de campanha de partidos, coligações e candidatos. Nas cidades localizadas fora da Grande Vitória, a entrega do material pode ser feita nas sedes das promotorias de justiça. Todo o material recolhido será doado para associações de catadores de papel.

Your browser does not support the audio element. Candidatos podem fazer entrega voluntária de material de campanha

Apesar de ser considerado crime eleitoral, o derrame de materiais de campanha em vias públicas é comum em dia de eleição. Segundo o promotor de justiça Francisco Martínez Berdeal, dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, os eleitores têm ferramentas para ajudar a denunciar o problema. As pessoas que cometem essa infração podem até ser presas.

"Em cada uma das 51 zonas eleitorais haverá um promotor eleitoral trabalhando. No domingo (07), mais 12 promotores irão reforçar algumas zonas que têm limites territoriais muito grandes e zonas compostas por mais de um município", explicou o promotor.

Além do recolhimento dos materiais de campanha, o promotor de justiça também afirma que as prefeituras de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana se comprometeram a reforçar os serviços de limpeza das cidades no dia da votação.

Outros problemas combatidos pela Justiça Eleitoral no dia da eleição são as práticas de boca de urna e as tentativas de compra de votos. Berdeal destaca que todas as zonas eleitorais do estado terão fiscalização.

"Isso é crime eleitoral. Tem que comunicar à Polícia Militar, que pode fazer uma prisão em flagrante. Se a pessoa tirou foto ou filmou, ela pode encaminhar através do aplicativo Pardal, identificando o local, o horário e mandando as eventuais provas que detenha", concluiu o promotor.

Crimes como a compra de votos e boca de urna também podem ser denunciados para a Polícia Militar. A Ouvidoria do MP-ES estará de plantão no domingo (07), de 10 às 17h, para receber denúncias. Os flagrantes também podem ser comunicados através do telefone 127 ou pelo aplicativo MPES Cidadão.