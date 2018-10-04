Candidatos miram questionamentos a Casagrande no debate CBN/Gazeta

Candidatos ao governo do Estado no debate realizado pela CBN/Gazeta Crédito: Fábio Botacin

O último debate entre os seis candidatos ao governo do Espírito Santo nas eleições de 2018 foi marcado por um clima de baixa rivalidade e poucos enfrentamentos acirrados. O ex-governador Renato Casagrande, a exemplo de outras ocasiões, voltou a ser o mais criticado pelos rivais e também foi o candidato que mais respondeu perguntas.

O debate, promovido pela rádio CBN Vitória e pelo portal Gazeta Online, foi realizado na manhã desta quinta-feira (4), em Vitória, e teve aproximadamente 1h30 de duração. Participaram do evento os candidatos Renato Casagrande (PSB), Rose de Freitas (Podemos), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Aridelmo Teixeira (PTB) e André Moreira (PSOL).

PRIMEIRO BLOCO

O primeiro bloco teve enfrentamentos diretos entre os candidatos, com cada um fazendo uma pergunta a um oponente. Renato Casagrande abriu o debate questionando Rose de Freitas sobre o problema do desemprego no Estado. Por coincidência, no terceiro bloco, quando pôde fazer uma pergunta para Casagrande, Rose também fez questionamentos sobre propostas para diminuir a quantidade de desempregados no estado.

O momento mais quente do primeiro bloco aconteceu quando o candidato André Moreira fez críticas a Casagrande. Segundo o candidato do PSOL, Casagrande transferiu mais de R$ 3 bilhões da educação para pagar gastos da previdência do Estado, quando foi governador. André Moreira cobrou a devolução da quantia.

"Você disse que educação é prioridade para você, inclusive para gerar emprego. O que você tem a dizer? Vamos cumprir esse compromisso. Se você for eleito, você vai devolver esse dinheiro?", perguntou o candidato do PSOL.

Casagrande se defendeu afirmando que todas as ações do seu governo foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo.

"Eu segui, de forma muito certeira e legal, aquilo que o Tribunal de Contas orientava à época. Na verdade, acho que até continua orientando", respondeu Casagrande.

SEGUNDO BLOCO

No segundo bloco, os candidatos responderam perguntas de jornalistas da Rede Gazeta. Questionado sobre a possibilidade de concessão de anistia aos policiais militares que fizeram greve no Espírito Santo, Carlos Manato reforçou a intenção de anistiar os policiais.

"Por que 21 estados ganharam a anistia e o nosso estado não vai ganhar? Foi desrespeito (a anistia) em outros estados? Todos os deputados aprovaram. Michel Temer e Dilma sancionaram. O Espírito Santo vai ficar de fora? Isso é discriminação", disse o candidato.

Ainda no segundo bloco, Rose de Freitas afirmou que o fato do seu suplente ao cargo no senado ser um político de São Paulo não interfere nos interesses capixabas em Brasília. O suplente em questão é o empresário Luiz Pastore.

"Não há nenhuma pegadinha, nenhuma coisa escondida. O estado do Espírito Santo será respeitado. Nós temos uma pacto. Ele foi suplente do Gerson Camata, foi considerado um bom suplente e trabalhou tão bem pelo Espírito Santo", explicou a candidata.

TERCEIRO BLOCO

O terceiro bloco foi marcado por um novo enfrentamento direto entre os candidatos. Desta vez, quatro dos cinco rivais fizeram perguntas a Renato Casagrande. Jackeline Rocha criticou a quantidade de mulheres mortas no estado durante a gestão do ex-governador.

"Eu queria ressaltar que durante a sua gestão o estado do Espírito Santo ocupava o primeiro lugar no feminicídio. Primeiro lugar onde nós mulheres mais ficamos vulneráveis. Se existia o projeto do Estado Presente, ele não deu conta de fazer o combate da violência contra a mulher", criticou a candidata.

Na oportunidade que teve de fazer uma pergunta, Aridelmo Teixeira criticou Casagrande por conta de obras iniciadas e não concluídas durante o tempo que foi governador.

"Porque essa necessidade de ficar iludindo o povo, dizendo que vai fazer, uma vez que você já não fez quando foi vice-governador e secretário de agricultura, não fez enquanto governador. E agora volta com os mesmos projetos. Porque essa necessidade de transmitir essa insegurança para a nossa população", perguntou Aridelmo.

Em resposta, Renato Casagrande afirmou que Aridelmo fazia elogios ao seu governo e passou a ser crítico quando virou candidato. Casagrande também afirmou que realizou várias obras no período que foi governador.