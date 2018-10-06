Candidatos ao governo do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira / Ricardo Medeiros

No último dia de campanha antes da votação deste domingo (7), os seis candidatos ao governo do Espírito Santo, nas eleições de 2018, apostaram nas carreatas e caminhadas em locais públicos para tentar conquistar eleitores.

Your browser does not support the audio element. Candidatos fazem carreatas e caminhadas no último dia de campanha

O candidato Renato Casagrande (PSB), apontado pelas pesquisas com o favorito, começou sua agenda por volta das 8 horas e percorreu bairros da Grande São Pedro, na capital. O candidato também planeja passar por outras cidades da Grande Vitória até o fim deste sábado.

Na avaliação de Casagrande, um dos principais desafios do próximo governador do estado será lidar com o possível cenário de divisão política do país, gerado pelo resultado das eleições presidenciais.

"É uma dificuldade a mais para quem vai governar os estados. A política quando está muito nervosa, muito tencionada, produz uma onda nos estados. Nosso desafio é manter as forças políticas unidas em torno de um projeto que leve ao desenvolvimento do estado do Espírito Santo", avaliou o candidato.

Renato Casagrande (PSB) participou de carretava em Vitória, neste sábado (6) Crédito: Eduardo Dias

Mesmo concorrendo como adversários ao cargo de governador, os candidatos Carlos Manato (PSL) e Aridelmo Teixeira (PTB) participaram da mobilização a favor do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). A carreata passou por várias avenidas de Vitória e terminou na Praça Do Papa.

Apontado como terceiro colocado nas pesquisas de intenções de voto, Manato ainda acredita que tem condições de chagar ao segundo turno.

“Nós acreditamos que hoje, quando saírem os resultados das pesquisas, nós estaremos maiores que a Rose (de Freitas), e vai dar segundo turno amanhã”, disse o candidato.

Apesar de participar de um evento onde pedia votos para o candidato à presidência do partido de Carlos Manato, Aridelmo Teixeira também aproveitou a oportunidade e pediu para que os eleitores votassem nele para o cargo de governador.