A primeira edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano terminou com críticas, por parte dos candidatos neste fim de semana, à realização de uma edição no próximo mês das provas. No Espírito santo, 23.997 mil inscritos vão enfrentar as provas nos dias 03 e 04 de dezembro.

A nova edição foi viabilizada pelo Ministério da Educação (MEC) após a ocupação de locais de prova, em protestos contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que estabelece um teto para os gastos do governo federal, e a reforma do ensino médio.

Your browser does not support the audio element. Candidatos encerram Enem com críticas às provas adiadas para dezembro

Guilherme Caliman, de 21 anos, vai tentar uma vaga no curso de Cinema da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Para ele, uma nova prova pode prejudicar tanto os candidatos que tiveram o exame adiado quanto os que já fizeram. “Eu acho um pouco injusto. Eu não sei como funciona, se já há uma prova reserva pronta. Mas o Enem é uma prova que leva meses para ficar pronta e eles não vão ter uma da mesma qualidade e talvez ela possa ser mais fácil que a nossa”, lamentou.

A estudante Gabriela Donato, de 19 anos, disse que é a favor da ocupação das escolas contra a PEC 241, mas acrescentou que o adiamento da prova para apenas uma parte dos alunos foi ruim. “Se fosse para deixar os estudantes fazerem em outra dada, acho que devia ser para todo mundo. Acredito que isso foi uma forma de colocar a população contra a ocupação”, argumentou.

Confusão em Cariacica

Entre os candidatos que vão prestar provas, em dezembro, estão os inscritos na Escola João Crisóstomo Belesa, em Porto Santana, Cariacica. Os portões do local estavam fechados, bem antes do meio-dia, no último sábado (05). A escola estava ocupada por manifestantes até a noite da última quinta-feira (03).