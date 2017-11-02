Crédito: Caíque Verli

Feriado é um momento de descanso para muitas pessoas, mas teve gente que passou o Dia de Finados concentrado nos estudos.

Estudantes capixabas aproveitaram o respiro do feriado em aulões que acontecem às vésperas da primeira rodada de provas do Enem 2017, marcada para o próximo domingo (05).

A estudante Ana Júlia Sampaio, de 17 anos, acordou cedo para o aulão. Ela contou que se preparou o ano todo para o Enem, mas está sofrendo com aquela ansiedade pré-prova. "Frio na barriga dá. Frio na barriga, uma ansiedade de como vai ser, já pensando nas matérias do domingo que vem. Estou muito ansiosa".

Your browser does not support the audio element. Candidatos do Enem aproveitam feriado para revisar matérias em aulões

Outra candidata é a jovem Caroline Pereira, de 18 anos, que quer tentar uma vaga de arquitetura. Ela vai usar os últimos dias apenas para revisar alguns pontos, porque conseguiu estudar ao longo do ano. "Me dediquei o ano todo, fazendo cursinho, me dedicando no cursinho e na escola, o que ajuda muito, e em casa estudei bastante", afirmou.

Diretor-geral de um cursinho pré-vestibular da Grande Vitória, Diego Matheus Rodrigues diz que este não é o momento para aprender nada e, sim, revisar o conteúdo que já foi estudado, focando principalmente nos pontos que mais caíram nas ultimas provas do Enem. "O Enem é um sistema próprio para esse tipo de questão. O sistema de TRI - Teoria da Resposta ao Item - dá notas mais altas para as questões mais fáceis e notas mais baixas para as questões mais difíceis. Ou seja, se o aluno errar uma questão fácil, que sempre está na prova, a nota dele cai", explicou.

Crédito: Caíque Verli

Neste domingo (05), a avaliação terá linguagens, ciências humanas e redação, com cinco horas e meia de prova. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) determinou a suspensão da regra prevista no edital do exame, que diz que quem desrespeitar os direitos humanos pode receber nota zero na redação. Mas a orientação de professores e do próprio Ministério da Educação é de continuar respeitando a questão, como avalia a coordenadora pedagógica Adriana Amaral.

"A nossa orientação é que o aluno continue respeitando (os direitos humanos), até porque é uma questão moral, ética. Isso não era nem para estar em pauta, ser polemizado", recomendou.